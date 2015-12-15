Akil İnsanlar'dan Hülya Koçyiğit: Herkes barışı isteyecek, hep beraber barışa yürüyeceğiz sandım

Yeşilçam’ın duayenlerinden ve Akil İnsanlar’dan Hülya Koçyiğit, çözüm sürecine neden destek verdiğini anlattı. “Ülkemde 30 yıldır terör ve savaş var. İlk kez barış yoluyla bu konu çözülebilir mi diye çalışmalara başladık” diyen Koçyiğit, "Herkes barışı isteyecek, hep birlikte halaylar çekeceğiz, hep beraber barışa yürüyeceğiz sandım" diye konuştu.

Meydan'da yer alan habere göre, Süleyman Şah Üniversitesi tarafından çözüm sürecine yaptığı katkılardan dolayı ‘Barış Elçisi’ seçilen Hülya Koçyiğit, ödülünü almak için sahneye çıktığında gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Konuşması sırasına çözüm sürecinde rol almasının nedenlerinden bahseden Köçyiğit, “Ülkemde 30 yıldır terör ve savaş var. Bugüne kadar alınan tedbirler hep askeri oldu. İlk kez bir hükümet barış yoluyla bu konu çözülebilir mi diye düşündü, inandı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. Çözüm süreci adı altında çalışmalara başladı. Bu çalışmalara davet edildim. Buradaki amaç devletle halk arasında bir köprü oluşturabilmekti” şeklinde konuştu.

“Barış yollarını birlikte yapalım”

Barış yollarını birlikte oluşturabilmek için yola çıktıklarını kaydeden Hülya Koçyiğit: “Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözleri iliklerimize kadar işlemiştir. Bu ifadelerin heyecanıyla büyük bir umut ve heyecanla görevi kabul ettim ve sahaya indim.”

“Herkes barış istiyor sandım”

“Herkes barışı isteyecek, hep birlikte halaylar çekeceğiz, hep beraber barışa yürüyeceğiz sandım. Heyecanım çalışmaların devam ettiği süreç içerisinde giderek zayıfladı. Çünkü insanların birbirlerine olan güven duygularını kaybettiklerini fark ettim…” diyen Koçyiğit, birlikte hareket etmek için her şeyden önce birbirimize güvenebilmemiz gerektiğini söyledi.

Çifte mutluluk

Koçyiğit, program sonunda ise beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Üniversitelilerin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, “Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Aslında yaş günü kutlanacak yaşlarda değilim. Oldukça yaşını almış bir anneanneyim. Bana unutulmayacak bir anı verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

“Bireysel haklara saygılı olalım”

Konuşmasına “Barışın savaş kadar kolay kurulamadığını gördüm” sözleriyle devam eden Koçyiğit gençlere seslendi: “Bireysel hal ve özgürlüklere saygılı olalım, bizi insan yapan en önemli duygularımızı tekrar hatırlayalım. Merhamet gibi, vicdan gibi, hoşgörü gibi… Bu duyguları tekrar hatırlatma gereği duyuyorum her vesile ile her yerde.”

Ödül savaş mağduru kadınlara

Duayen sanatçı, takdim edilen ödülü terörde ve savaşta mağdur olan kadınlar ve evlatlarını kaybetmiş anneler adına aldı.