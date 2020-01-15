Akil İnsanlar Heyeti'nden Kadir İnanır'a destek: Bakan, sözlerini geri alıp özür dilesin

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabının tiyatro sahnesine taşındığı etkinliğe katılan sanatçı Kadir İnanır’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesine bir tepki de Akil İnsanlar Heyeti’nden geldi. Akil İnsanlar Heyeti üyeleri, “Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından "Akil İnsanlar heyeti içeresinde yer alan ve kısa zamanda iletişim kurabilen ekte imzaları bulunan kişiler olarak 'Kadir İnanır'ın Yanındayız' konulu açıklamamız" notuyla duyurulan metin ve imzacılar şu şekilde:

“Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabı, geçtiğimiz günlerde Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından Kenter Tiyatrosu’nda sahneye taşındı ve bir okuma gerçekleştirildi. Kimi siyasiler oyunu düzeysiz bir şekilde eleştirirken, İçişleri Bakanı daha da ileri gitti, etkinliği izleyenlerden birisi olan Kadir İnanır’a yönelik aşağılayıcı, hedef gösteren ve suç oluşturan bir nefret söylemi kullandı.

"Bakan'ı özür dilemeye çağırıyoruz"

Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Bu söylem, sorunların barış içerisinde çözümüne ve bunu temsil eden kişilere yönelik olduğu oranda, durum demokrasi ilkeleri bakımından daha vahim hale gelmektedir. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.”

Metni şu isimler imzaladı:

Metne imza atan Akil İnsanlar Heyeti üyeleri şöyle: “Ahmet Faruk Ünsal, Ali Bayramoğlu, Baskın Oran, Celalettin Can, Doğu Ergil, Etyen Mahçupyan, Fuat Keyman, Levent Korkut, Nihal Bengisu Karaca, Oral Çalışlar, Öztürk Türkdoğan, Vahap Coşkun, Yıldıray Oğur, Yücel Sayman” (MA)