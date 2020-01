Akil İnsan Uşak: Öcalan'a 'bebek katili' demenin anlamı yok

Akil İnsanlar Heyeti'nden Cemal Uşak, süreçte kullanılan bildik bazı söylemlerin zarar verdiğini söyledi. Uşak Öcalan'ı kast ederek, "Yıllardan beri kullandığımız sıfatları kullanmanın bir anlamı yoktur. Bebek katili veya şudur budur gibi" dedi.

Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu Bölgesi Grubu Sözcüsü Cemal Uşak, şu ana kadar 9 ilde toplantılar yaptıklarını belirterek, sürece desteğin yüzde 60'lar civarında olduğunu söyledi. Uşak, süreçte siyasilerin konuşmalarına, medyanın da diline dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekip, alışılmış, bildik bazı söylemlerin sürece zarar verdiğini ifade ederek, "Malum örgütün liderini ve kurucusunu merkeze alan bir habercilik anlayışı, Kürt olmayanların duygularını tahrik eder. O kişi hakkında hal böyleyken, yıllardan beri süre gelen ve kullandığımız sıfatları kullanmanın bir anlamı yoktur. Bebek katili veya şudur budur gibi'' dedi.

Cafer Zengin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Küçük Millet Meclisi Toplantısı'na katılmak için Kayseri'ye gelen İç Anadolu Akil İnsanlar Heyeti Sözcüsü Cemal Uşak, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, çözüm sürecine ilişkin bugüne kadar yaptıkları çalışmaları değerlendiren Uşak, medyanın şu ana kadar görevini yerine getirmediğini söyleyerek, "Ne yazık ki, medyadan gereken desteği göremedik. Medya bugüne kadar kötü haber, iyi haber mantığıyla hareket etti" diye konuştu.

Sürece destek yüzde 60'lar civarında

Şu ana kadar 9 ilde toplantılar yaptıklarını belirten Uşak, desteğin yüzde 60'lar civarında olduğunu belirtti. Uşak, "Vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde bazı vatandaşlar eyalet sisteminin geleceğini, ülkenin bölüneceği, Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağı, dağdan inen teröristlerin normal hayatlarına devam edeceği yönündeki endişelerini dile getirdiler. Toplumda oluşan kaygılar bunlar. Ama sürece inanan ve destek verenlerin sayısı oldukça fazla. Bununla ilgili bir araştırma yok ama, ben izlenimlerim itibariyle desteğin yüzde 60'lar civarında olduğunu gözlemledim" dedi.

40 bin can telef oldu

17 yıldır sürekli sarı basın kartı taşıdığını hatırlatan Uşak, çözüm sürecinde siyasilerin konuşmalarına, medyanın da diline dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Dünyanın her ülkesinde böyle süreçten geçilirken medyanın dili önemli olmuştur. Bizim ülkemiz gibi kanlı kinli, geride 40 bin canın telef olduğu dönemde medyanın katkısı olmadan bu iş çözülemez. Geçen dönemde arkadaşlarımızın parantez içinde söylüyorum, asıl sorumluluk merkezlerdedir. Bu sürece kimi medya kuruluşlarının ve yazarlarının pek destek olmadığını, genel kalıplaşmış ifadelerle barış dilini kullanmadıklarını görüyoruz. Bu süreçte medya diline dikkat etmelidir. Elbette gazetecilik yapılacak ama birincisi; malum örgütün liderini ve kurucusunu merkeze alan bir habercilik anlayışı, Kürt olmayanların duygularını tahrik eder. İkincisi; o kişi hakkında hal böyleyken yıllardan beri süre gelen ve kullandığımız sıfatları kullanmanın bir anlamı yoktur. Bebek katili veya şudur budur gibi. Her doğru her yerde söylenmez. Geçen zamanda gördük ki, buna riayet edilmedi. Bunun yanında, anayasayı, 'Şu isimler yapsın', 'Şu maddeler anayasada yer alsın' gibi söylemler de ne yazık ki, süreci olumsuz etkileyen söylemler arasında yer alıyor. Bugüne kadar binlerce insanımızı kaybettik.