Akıl hastası, bağlı olduğu yatağını ateşe verdi

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çevreye ve kendine zarar vermemesi için yatağa bağlanan bir hasta, bir başka hastanın yardımıyla cebinden çıkardığı çakmakla yatağını tutuşturdu. Durumu fark eden hemşireler ile güvenlik görevlileri alevlere müdahale ederken, bu anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.



Habertürk'te yer alan habere göre; Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde saldırgan bir hasta, kendisine, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına zarar vermesi nedeniyle tecrite alınarak yatağına bağlandı. Ayakları ve elleri yatağa bağlanan hasta, bu durumdan kurtulmak için serviste yatan diğer iki hastaya seslendi. Uyuyan hastalardan birini yanına çağırıp, cebindeki sigara ve çakmağı çıkarmasını istedi. Cebindeki sigaradan diğer hastaya ikram etti. Bu sayede çakmağını eline alan bağlı hasta, yatağını ateşe verdi.

Tekrar tecrit edildi

Durumu fark eden hemşire ve güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Alevler söndürülürken, duman içinde kalan servisteki hastalar tahliye edildi. Yatağın ateşe verilmesi ve dumanların çevreyi sardığı o anlarda ise odadaki 3'üncü hastanın uyuması dikkati çekti. Daha sonra saldırgan hasta güvenlik görevlilerin yardımıyla aynı serviste başka bir yatağa bağlanarak tekrar tecrit edildi. Hastanede yaşananlar, servisin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hastane yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattı.