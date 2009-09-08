'Akil adamlar' ın 2'nci raporu açıklandı

Açık Toplum Vakfı ve British Council'in desteğiyle akil adamların oluşturduğu Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun Türkiye hakkındaki ikinci raporu "Avrupa'da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak" başlığını taşıyor.

Bu kısır döngüden nasıl çıkılacağını araştıran raporda, AB'nin taahhüt ettiği şekilde Türkiye'ye diğer aday ülkelerle eşit muamele yapması, "imtiyazlı ortaklık" ve "özel ilişki" söylemlerinden vazgeçilmesi, Türkiye'nin Avrupalılığını sorgulanmaması, Müslüman ülkelere çifte standart yapıldığı izlenimi verilmemesi ve dondurulan fasıllarda müzakerelerin başlatılması önerileri öne çıkıyor.



Raporda, 2000-2005 yılları arasında "reformlarda altın çağını yaşayan" Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasının ardından "yavaşladığı" belirtildi ve buna gerekçe olarak Avrupa'dan gelen kötümser kararlar ve açıklamalar yanında "AK Parti hükümetinin fırsatlar kaçırması ve iç politikada dikkatini dağıtacak pek çok gelişme öncesinde reform hızını sürdürememesi" gösterildi.



Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakereleriyle yeni ve kritik bir kavşağa yaklaşıldığı belirtilen raporda, Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye üye alınmasıyla belirsiz geçen 5 yılın ardından "Ada'nın daimi olarak bölünüp bölünmeyeceği, büyük ihtimalle önümüzdeki yıl yaşanacak gelişmelere bağlı olacaktır" tespiti yapıldı.

Raporda AK Parti hükümetinin "Kürtlerin durumunu iyileştirmek konusunda bugüne kadarki bütün hükümetlerden daha fazlasını yaptığı" savunularak, Türkiye'de kalıcı toplumsal barış için Kürt meselesinde hala atılması gereken birçok adım bulunduğu ifade edildi.



Türkiye'nin stratejik konumuna ve dış politikadaki açılımlarına değinilen raporda, Türkiye'nin krizlerin çözümüne yaptığı katkı ve enerji naklinde kavşak noktasında bulunması nedeniyle AB açısından vazgeçilmez önem taşıdığı vurgulandı.