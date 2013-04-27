CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akil adamların vatandaşın sorularına cevap veremediğini belirterek, "Akil adam aklını siyasi otoriteye kiraya veren adam değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda partililerce karşılandı, buradan parti otobüsüyle Milas'a hareket etti.

Yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan halkı selamlayan Kılıçdaroğu, bazı vatandaşlarla da otobüsün penceresinden elini uzatarak tokalaştı.

Milas'ta Cumhuriyet, Kadıağa ve Menteşe caddelerinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, demokrasilerde siyasetçilerin vatandaşa hesap vermesi gerektiğini, hesap vermeyen siyasetçiye demokrasilerde siyasetçi değil, "Dayatmacı" denildiğini söyledi.

CHP'nin "Türkiye Cumhuriyeti", "Türk milleti" ve "Türk" kavramıyla sorunu olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin yaşadığı bir sorun var. 30 yıldır sorun yaşıyoruz ve adına 'Terör sorunu' diyoruz. Demokrasilerde bir sorunu çözmenin yolu hukuk içinde kalmaktan geçer. Hukukun dışına çıktığınız andan itibaren süreç yasal olmaktan çıkar ve yasa dışı bir sürece dönüşür. Biz demokrasi içinde kalarak sorunu çözmekten yana olan bir siyasal partiyiz" diye konuştu.

CHP'nin kırmızı çizgileri

"Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılmak istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Anayasanın ilk dört maddesi bizim için kırmızı çizgidir, asla tartışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun ötesi yoktur artık" diye konuştu.

Akil adamların gittikleri bölgelerde vatandaşın sorularına cevap veremediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Akil adam aklını siyasi otoriteye kiraya veren adam değildir. Akil adamlar gidiyorlar, vatandaş soruyor, 'Bu sorun nasıl çözülecek?'. Cevap, 'Biz bilmiyoruz'. Bilmiyorsan senin burada ne işin var? Niye geldin? Sonra diyorlar ki 'Biz sizi barışa ikna etmeye geldik'. Barış istemeyen var mı? Huzur istemeyen var mı? 'Biz sizi barışa ikna etmeye geldik' demek, vatandaşın aklıyla alay etmek demektir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin toprakları... Bu topraklarda insanın hamuru barışla yoğruldu. Sen beni barışa ikna edeceğine, Recep Tayyip Erdoğan seni niye buraya gönderdi, onu anlat bana... Bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa seninle vatandaşın arasında belirsizlik var. Akil adam vatandaşın kanaat önderi, akil adam vatandaşın gidip danıştığı adam demektir. Akil adam aklını siyasi otoriteye kiraya veren adam demek değildir. Ona akil adam denmez, onun anlamı başkadır. Onun için söylüyorum: Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız, beraber olacağız."