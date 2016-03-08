Akigolar'dan 'ultras' açıklaması: Üzerimiz oynanan oyunu ve karalama kampanyasını kınıyoruz

Akhisar Belediyespor'un taraftar gruplarından Akigolar'ın tribün lideri Halil Ermiş, Fenerbahçe maçındaki tepki çeken bayrakla ilgili konuştu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un taraftar gruplarından Akigolar'ın tribün lideri Halil Ermiş, ligde dünkü Fenerbahçe karşılaşmasında asılan, üzerinde "Ultras" yazılı Türkiye bayrağıyla ilgili olarak, "Vatan millet sevdalısı olan Akigolar'ın üstüne oynanan oyunu ve karalama kampanyasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Halil Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında asılan bayrağın kim olduğunu bilmedikleri kişilerce hazırlandığını belirtti. Eleştiride bulunan basın yayın kuruluşlarının önce kendilerini sorgulaması gerektiğini savunan Ermiş, "Memlekette o kadar vatan haini varken, vatan millet sevdalısı olan Akigolar'ın üstüne oynanan oyunu ve karalama kampanyasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de dünkü Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında Akhisar Belediyespor tribününde, üzerinde "Ultras" yazılı Türkiye bayrağı müsabaka başladıktan bir süre sonra kaldırılmıştı.