Akif Pirinçci hâkim karşısında

Yazar Akif Pirinçci, 2015 yılının ekim ayında yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin Dresden'daki gösterisine konuşmacı olarak katılmış ve burada yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler büyük tepki çekmişti.

20 binden fazla Pegida taraftarının katıldığı gösteride konuşan Türk kökenli yazar, Almanya'da bir "Müslüman çöplüğü" olduğundan yakınmış ve Nazi ideolojisinde "Almanların asimilasyon sürecini" ifade eden "Umvolkung" ifadesini kullanmıştı.

Pirinçci, ayrıca mültecileri ''istilacı'' olarak tanımlamış ve "geleceğin kasapları'' olarak nitelendirmişti. Bu ifadeler nedeniyle geçen şubat ayında yazar, Dresden Yerel Mahkemesi tarafından "halkı kin ve nefrete kışkırtmaktan" suçlu bulunmuş ve 11 bin 700 euroluk para cezasına çarptırılmıştı. Pirinçi'nin bu cezaya itiraz etmesi üzerine ise olay bir kez daha mahkemeye intikal etti.

Hâkimin görüşüne göre, yazar kullandığı ifadelerle kamu huzurunu bozacak şekilde Almanya'da yaşayan müslümanlara ve müslüman mültecilere karşı nefreti teşvik etti. Mahkeme kararının 2 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Akif Pirinçci kimdir?

İstanbul doğumlu Türk kökenli yazar Pirinçci, 1989'da yayınlanan polisiye romanı "Felidae" ile Almanya'da büyük üne kavuşmuş, kitapları çoksatanlar listesine girmişti.

Pirinçci, son dönemlerde ise sağ popülist kitaplar yazmaya başladı. ''Random House'' isimli yayınevi yazarın Pegida gösterisindeki konuşmasından sonra Pirinçci'nin daha önce yayınlanmış kitaplarını programından çıkarttı.

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DW/AFP/EPD/SÖ/BÖ