Akif Beki'nin Hürriyet'teki yazılarına son verildi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanı olan Hürriyet yazarı Akif Beki'nin yazılarına son verildi.

Akif Beki'nin gazetedeki işine son verilmesi nedeninin, son günlerde AKP için yazmış olduğu eleştirel yazılar olduğu öne sürüldü.

Beki, bir süredir yazılarında, bir dönem Gülen’in sağ kolu olan Hüseyin Gülerce’yi hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Akif Beki kimdir?

Akif Beki, 2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebibiyatı Ana Bilim Dalı bölümünde okudu.

Henüz üniversite öğrencisiyken gazetecilik mesleğine de başladı. İlk önce muhabir olarak 1990 yılında gazetecilik yaptı. Sonraları Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily Newsgibi medya kuruluşlarında çalıştı.

1998 yılında Kanal 7'nin Washington Temsilciliği'ne atandı. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı. Aynı gazete, Beki'nin cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına sundu. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti. Ahmet Hakan'ın Kanal7'den ayrılmasından sonra haberlerin sunumuyla görevlendirilen Akif Beki, kısa bir süre sonra burdaki görevinden istifa ederek, dönemin Başbakan'ı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak göreve getirildi. Beki, bu görevde 3,5 yıl kaldı.

Radikal Gazetesi'nde de yazarlık yapan Akif Beki, bir veda yazısı yazarak buradaki işinden ayrıldı ve yazılarına Hürriyet Gazetesi'nde devam etti.