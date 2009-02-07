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Yaşam

Akif Beki'den 'Radikal' dönüş

Başbakanlık Basın Sözcülüğü'nden sürpriz bir şekilde ayrılan Akif Beki, Radikal gazetesinde köşe yazmaya başlıyor.

07 Şubat 2009 02:00

Tekrar gazetecilk yapmak istediğini söyleyerek, Başbakan Erdoğan'ın Basın Danışmanlığından istifa eden Akif Beki, medyaya güçlü bir dönüş yapıyor. Beki, Radikal gazetesinde köşe yazmaya başlayacak.

Akif Beki, geçen yılın sonunda, Başbakan Erdoğan’dan affını istedi ve mesleğine dönüş yapacağını açıkladı. Beki’nin bu kararı ile birlikte medyada, “nerede olacak?” sorusuna cevap arandı. 

Ergun Babahan'ın Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmasının ardından Akif Beki'nin istifası dikkat çekti. Beki'nin yakın çevresine "Mesleğe döneceğim" dediği belirtilirken, istifası ve sözleri Sabah Gazetesi'nin başına geçeceği yorumlarına neden oldu. Beki’nin istifasının ardından Başbakan ile arasında anlaşmazlık olduğu ileri sürülürken, Erdoğan, “Akif, benim gene kardeşim, gene can ciğerimdir'' açıklaması yapmıştı. 

İki televizyonda da görev alacak 

Öte yandan Beki'nin kanal 24 televizyonunda politika danışmanlığı yapacağı, kimi konularda ana haber bülteninde  moderatörle birlikte politik gelişmeleri değerlendireceği öğrenildi.  Beki ayrıca “izinli” olarak ayrıldığı Kanal 7 televizyonunda da haftalık bir program yapacak. Belli bir yorumcu kadrosu ile birlikte ekrana gelecek olan Beki, geride bırakılan olayları değerlendirecek.


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