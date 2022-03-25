Akif Beki: Yeni sistem, halkın sofrasını fakirleştirdi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin olarak "Yeni sistem, halkın sofrasını zenginleştirmedi, fakirleştirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'de kişi başı gelirin 15 bin doların altında kalmasını o zamanki yönetim sistemine bağladığını hatırlatan Beki "Sistem değişti, ne yetki istendiyse millet verdi, 2018’den beri de uygulamada. Üzerinden 4 yıl geçti. Fakat kişi başı milli gelir iyiye gitmedi, daha da kötüye gitti. 2013’te, parlamenter sistemdeyken 12 bin 500 dolar seviyesine gelmişti. Bugün 2022’de, resmi rakam hala 10 bin doların altında." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın