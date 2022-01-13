Akif Beki: Yasaklamak çözse, neredeyse yüzyıl önce kapatılmalarına dair kanun çıkarılan tekkeler, türbeler bugün hâlâ tartışılır mıydı?

Karar yazarı Akif Beki, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle üniversite öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından muhalefete gelen eleştirileri değerlendirdi.

"İktidarın değirmenine su taşımayı reddeden muhalefet siyasetçisi, linç bile yiyor. Kılıçdaroğlu, iki tarafın da hedefinde. Siyasi mücadeleye, din kavgası süsü verilmesine direniyor, çanak tutmuyor diye. Çıkıp tarikat ve cemaatleri kapatmayı, ellerindeki bütün yurtları devletleştirmeyi vaat etmeliymiş” diyerek eleştirilere tepki gösteren Beki, “Yasaklamak çözse, neredeyse yüzyıl önce kapatılmalarına dair kanun çıkarılan tekkeler, türbeler bugün hala tartışılır mıydı? Aynı kanunla yasaklanmış şeyhlik, müritlik, dervişlik gibi unvanlar hala bahse konu olur muydu?” diye sordu.

“Muhalefet partileri, özellikle de Kılıçdaroğlu CHP’si, son 19 yıllık deneyimlerinden dersler çıkardı. Ama şahin destekçileri için aynı şeyi söylemek zor” diyen Beki, “19 yaşındaki Enes’i cemaat evinde intihar bunalımına sürükleyen nedenleri, baskıları tartışmak başka şey. Bunun üstünden irticayla mücadele söylemini, ruhunu hortlatmak başka şey” görüşünü ifade etti.

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TIKLAYIN - Ali Babacan’dan Enes Kara tepkilerine: Biri çıkıyor AYM kapatılsın, öteki çıkıyor “Vakıfların, derneklerin yurtları kapatılsın” diyor; yasaklamak, yok etmek dışında çözüm önerisi yok mu!