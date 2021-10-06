Akif Beki: Tarım Kredi Kooperatifleri, marketçilikten 58 milyon lira zarar etmiş; market sayısıyla birlikte zarar da katlanacak demektir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketçilikten zararının 58 milyon lira olduğuna işaret ederek, "Fakat 2020 konsolide finansal tablolarına göre, diğer ticari faaliyetlerinden 1.9 milyar lira kadar kar ettikleri için acıtmamıştır. Oysa şimdi talimat üzerine, market sayısını ilk etapta ikiye katlayıp bine çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinin 5 Ekim 2021 nüshalı manşetinde yer alan bilgilere dikkat çeken Beki, "Sanal şubeler açarak, mahalle bakkalları ve aile marketlerine bayilikler dağıtarak bu sayıyı daha da katlayacaklarmış.

Enflasyonu yenmek için zararına, geliş fiyatının altına veya kurtarmayacak cüz’i karlarla ucuza mal satacaklarsa...Market sayısıyla birlikte zarar da katlanacak demektir.

Soru basit: Kara delik büyüdükçe daha çok hissedecekler, acıtmaya başlayacak. Zarar ziyan kimin cebinden çıkacak? Ve şeytanlaştırılan özel marketler, bu ucuzlukla batmadan nasıl rekabet edecek? Batarlarsa ekonomi daha da kötüleşmeyecek mi?" diye yazdı.

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