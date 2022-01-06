T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Akif Beki: Şevki Yılmazgiller iktidarsız yaşamasın diye millet domatessiz, parasız pulsuz yaşamaya mahkum edilmiş, geleceği çarçur edilmiş, ne önemi var!

Beki, "‘Benim hırsızım iyi seninki kötü’ evresi" başlıklı bir yazı kaleme aldı

06 Ocak 2022 08:00

Karar yazarı Akif Beki, Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın katıldığı bir programda "2023 seçimlerine gelmeden, AK Parti kasanın ağzını açmalı. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolar rezervimiz var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bunu, hırsızlara mı?" sözlerine ilişkin olarak "Şevki Yılmaz’ın Akit TV’deki sözleri çarpıtılmış, eklemeler yapılmış, oysa dediği şuymuş: 'Dolarsız, domatessiz yaşayabiliriz ama devletsiz yaşayamayız.' Bir de şu: 'Seçime gelmeden AK Parti’nin kasanın ağzını açması lazım. Kime bırakacaksınız, bu hırsızlara mı?' Fakat bu haliyle de yanlış anlaşılmaya müsait, düzeltmesine yardımcı olmak isterim. Tamam, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini terse çevirmiş, 'önce insan' diye iktidara gelip 'önce devlet' demeye başlamış olabilir." yorumunu yaptı. 
 
Beki, yazısının devamında Şevki Yılmaz'ın sözlerini ironik bir dille eleştirdi. Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Şevki Yılmaz ‘bizden sonrası tufan, biz iktidarda kalmadıktan sonra batsın bu dünya, kıyamet kopsun’ demeye getirmişse ne olmuş yani. Fakat para saçmazsa AK Parti’nin kaybedeceğini, muhalefetin kazanacağını telaffuz etmesi yok mu! Ağzından yel alsın, işte o felaket tellallığı kızdırır iktidarı.

Şevki Yılmazgiller iktidarsız yaşamasın diye millet domatessiz, parasız pulsuz yaşamaya mahkum edilmiş, geleceği çarçur edilmiş, ne önemi var!

Gerçi AK Parti’nin mücadele vaadiyle iktidara geldiği 3Y’den biri yolsuzluk, biri yoksulluk, biri de yasaklar idi. Milli irade ne derse o olurdu, kimin yöneteceğine halk karar verirdi, hak da söz de milletindi, sandığa saygısızlık affedilmezdi.

Velakin o kadarcık fedakarlığa da artık katlanacak aziz millet, şansa bırakılacak şey değil, açlıkla sınanmadan da olmaz, iktidarın kurtuluş ve beka savaşı veriliyor, kolay mı?

Bu propagandayla temsil edilmekten rahatsız olsa Şevki Hoca takımını uyarır, kendi adına konuşmamalarını, az ötede oynamalarını söylerdi iktidar.

‘Nasıl laflar onlar, konuşulur mu öyle’ denmediğine, reddedilmediğine göre...Yeter ki şom ağızlarını açıp kaybetmekten bahsetmesinler, gerisi maşallah dokunmuyor demek."

 

kararakif bekidolarekonomipara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24