Akif Beki: Şevki Yılmazgiller iktidarsız yaşamasın diye millet domatessiz, parasız pulsuz yaşamaya mahkum edilmiş, geleceği çarçur edilmiş, ne önemi var!

"Şevki Yılmaz ‘bizden sonrası tufan, biz iktidarda kalmadıktan sonra batsın bu dünya, kıyamet kopsun’ demeye getirmişse ne olmuş yani. Fakat para saçmazsa AK Parti’nin kaybedeceğini, muhalefetin kazanacağını telaffuz etmesi yok mu! Ağzından yel alsın, işte o felaket tellallığı kızdırır iktidarı.

Şevki Yılmazgiller iktidarsız yaşamasın diye millet domatessiz, parasız pulsuz yaşamaya mahkum edilmiş, geleceği çarçur edilmiş, ne önemi var!

Gerçi AK Parti’nin mücadele vaadiyle iktidara geldiği 3Y’den biri yolsuzluk, biri yoksulluk, biri de yasaklar idi. Milli irade ne derse o olurdu, kimin yöneteceğine halk karar verirdi, hak da söz de milletindi, sandığa saygısızlık affedilmezdi.

Velakin o kadarcık fedakarlığa da artık katlanacak aziz millet, şansa bırakılacak şey değil, açlıkla sınanmadan da olmaz, iktidarın kurtuluş ve beka savaşı veriliyor, kolay mı?

Bu propagandayla temsil edilmekten rahatsız olsa Şevki Hoca takımını uyarır, kendi adına konuşmamalarını, az ötede oynamalarını söylerdi iktidar.

‘Nasıl laflar onlar, konuşulur mu öyle’ denmediğine, reddedilmediğine göre...Yeter ki şom ağızlarını açıp kaybetmekten bahsetmesinler, gerisi maşallah dokunmuyor demek."