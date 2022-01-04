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Akit yazarı Şevki Yılmaz: AK Parti'nin kasanın ağzını açması lazım, efendim 700 ton altınımız var, bunu kime bırakacaksınız?

"Millet Ak Partisinden kopmuş değil; mutfak yangınını anlatamadığı için belediye seçimlerinde millet AKP'nin kulağını çekti"

04 Ocak 2022 11:52

T24 Video Haber Merkezi
 
Akit yazarı Şevki Yılmaz, katıldığı bir programda, AKP'ye 2023 seçimleri için önerilerde bulunarak, "Ak Partisi kasanın ağzını açmalı. Efendim 700 ton altınımız var, şu kadar dolar rezervimiz var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bunu?" ifadelerini kullandı.
 
Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' programına katıldı. Yılmaz, AKP hükümetinin yanlışlarını anlatarak eleştirdi. Yılmaz'ın 2023 seçimleri için AKP'ye sunduğu önerisi ise sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz'ın tartışma yaratan açıklamasında şu ifadeler yer adlı:
 
 
"İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler Ak Partisinindir. Millet Ak Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'ben de demiştir; Ak Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?"
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