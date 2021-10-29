Akif Beki: Şarkıcı Halil Sezai bile komşusunu tartaklamaktan ceza almışken, muhalefet liderine saldırıdan tek tutuklu sanık yok

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 27 Ekim Çarşamba günü yapılan AKP grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının "Hiçbir ders çıkarmadığı ve millete yeniden hesap vereceği" mesajıyla görüntülerinin yayınlandığını belirterek, "DEVA Partili Yeneroğlu, o tarihte Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun tiviti atan bakanların Külliye’den uyarıldığını, ‘bizim öyle bir politikamız yok’ dendiğini ifşa etti.

Sır da değildi. Ölümden dönen, diri diri yakılmaktan canını zor kurtaran Kılıçdaroğlu, suçu kendinde aramaya çağrılmıştı. Saldırganlar kahraman ilan edilmiş, saldırı haklılaştırılmıştı. Şarkıcı Halil Sezai bile komşusunu tartaklamaktan tutuklu yargılanıp bir buçuk ayda cezası kesilmişken...2 yılı geçti, ana muhalefet liderine saldırıdan tek tutuklu sanık yok ve dava hala sonuçlanmadı." diye yazdı.

Suçu ve suçluyu muhalefetin övmesi durumunda, gereğinin yapılacağını vurgulayan Beki, "Provokasyonu önlemek, toplumsal barışı ve sokak güvenliğini temin etmekse bizzat devleti yönetenlerin sorumluluğunda... Fakat provokatif nefret söylemlerine onlar başvurduğunda ne olacak? Hukuk düzeniyle vatandaşların hakları, devlet yetkisi ve gücü kullananlara karşı korunmazsa hukuk devletinden nasıl söz edilecek?

O videoyu hazırlayan her kimse; devletle milletin hukukuna ve iktidarın imajına yaptığı fenalığın farkında mı? Böyle miydi “insanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdü?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...