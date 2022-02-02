Akif Beki: Sanayide enerji kesintileri, halkı ezen zamlar bitmiş; tartışmadığımız bir Bay Kemal’in otel odası kalmıştı!

Karar yazarı Akif Beki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki otel odası üzerinden iktidar kanadı tarafından hedef alınmasına ilişkin olarak, "Sanayide enerji kesintileri, halkı ezen zamlar adaletsizlikler bitmiş; tartışmadığımız bir Bay Kemal’in otel odası kalmıştı!" dedi.

Beki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"'Bak İmamoğlu büyükelçiyle balık yedi', 'İşte Bay Kemal 100 bin liralık otel odasında kaldı' vaveylaları, sıra bunlara gelmesin diye bitmiyor.

Sanayide enerji kesintileri, halkı ezen zamlar, adaletsizlikler bitmiş, tartışmadığımız bir Bay Kemal’in otel odası kalmıştı.

İtibardan tasarruf edemeyecekleri için iktidardakilere nerede, kaça kaldıkları sorulamıyor.

Fakat Bay Kemal’in itibarı ne ki, onların aldığı indirimi de alamaz. 100 bin liraya geceledi mi, gecelemedi mi? Hadi dinine, imanına yalan mı, doğru mu!