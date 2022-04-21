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Akif Beki: Sahipsiz AK Parti trolü yok, hepsinin yuları birilerine bağlı

"İktidardakiler, kendi aralarında itişip kakışıyor. Fakat nedenini milletten sır gibi saklıyorlar"

21 Nisan 2022 08:30

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhur Franfurt isimli Twitter kullanıcına yanıt vermesini değerlendirdiği yazısında, "Sahipsiz AK Parti trolü yok, hepsinin yuları birilerine bağlı, bu bir. Kim kimin tetikçisi, hangi hayasız akıncı kime paralı askerlik yapıyor belliymiş. AK Parti içinde troller sahipleriyle tanınıyormuş, bu da etti iki.

Fakat Şentop’a saldıran fedainin sahibi hala kayıp, aranıyor. Şentop, adını açıklamadı. Meclis Başkanı, trole tivitini sildirmekle kalmadı. Konuyu kapatmayacağını, her kimse sahibine de kameralar aracılığıyla duyurdu. Peki yaşanacak parti içi hesaplaşma nasıl başladı, Şentop niye böyle bir saldırıya hedef oldu, şimdi birbirleriyle neden uğraşıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Şüphelerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yoğunlaştığını belirten Beki, "İktidardakiler, kendi aralarında itişip kakışıyor. Fakat nedenini milletten sır gibi saklıyorlar. Buna da ‘demokratik yönetim, şeffaf siyaset’ diyorlar" diye yazdı.

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