Akif Beki: Rezervler erirken Erdoğan, başbakanlıkta yoktu fakat bir başbakanlık da yoktu artık

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım" sözlerine işaret ederek, "Oysa bahsedilen dönemde Hazine ve Maliye Bakanı, Albayrak. Tam yetkiyle para yönetiminin başındaydı.

2018’den beri de tek başlılık sistemine geçmiştik, kişi hükümeti modeliyle yönetiliyorduk.

Evet, rezervler erirken Erdoğan, başbakanlıkta yoktu. Fakat bir başbakanlık da yoktu artık. Başbakanlık yetkileri bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’da toplanmıştı. Kim vardı, kim yoktu şimdi? Ben çıkamadım, siz çıkabildiniz mi içinden?" diye yazdı.

Beki, Cumhurbaşkanı'nın rezervlerin büyük bölümünün son iki yılda Koronavirüs salgınının etkileriyle mücadelede kullanıldığını hatırlatarak "Brüt rezervler 95 milyar dolara, net rezervlerse eksiye Erdoğan ve Albayrak’a rağmen, onların yokluğunda düşmüş olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

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