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Medya

Akif Beki: Örgütlü yıldırma ve karalama saldırılarını, karşı eleştiri hakkı diye satıyorlar bir de

06 Mart 2020 07:25

Karar yazarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, AKP iktidarını destekleyen bazı kişilerin, devletin ve milletin esas sahibi ağzıyla konuştuğunu savunarak, "Örgütlü yıpratma, yıldırma ve karalama saldırılarını, hain çeteleriyle mücadele ve karşı eleştiri hakkı diye satıyorlar bir de." diye yazdı.

Akif Beki, CHP'nin kapatılmasını savunanlar için "zıvanadan çıkmışlık" ifadesini kullanarak, "CHP’liler hakkında ‘vur emri’ çıkarılmasını isteyen ayak takımı delirmişliklerine dahi rastlarsınız. Milletin yarısının, AK Parti devrinde bir gün ‘iç düşman ve tehdit’ diye mimleneceğini söyleseler kim inanırdı!" diye yazdı.

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