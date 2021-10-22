Akif Beki: Merkez Bankası, faizi iki puan indirdiğinde ne olacağını tabii ki biliyordu, yine de laf dinledi ve yaptı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Merkez Bankası'nın faizleri düşürdüğünde ne olacağını bildiğini ancak "laf dinlediğini" belirterek, "MB’ye laf dinleten irade de ne yaptığını bilmez olur mu! Pekala biliyordu. İktidar, seçimlerini sürekli en kötüyle kötünün iyileri arasında yapıyor.

Niye mi, zoru mu ne? Çünkü iktidarın tutturduğu yolun tabiatı böyle. Önündeki seçenekler arasında en iyiler, iyiler ve daha az iyiler yok. Son faiz kararı da bir ehven-i şer seçimi. Vereceği zarar biline biline." diye yazdı.

Döviz fiyatlarının tek başına artmadığını, maliyetlerin de beraberinde arttığına işaret eden Beki, "İktidar, bu kez farklı sonuç almak istiyorsa MB Başkanı’na değil enflasyona, dolara ve faize laf anlatmayı denemeli.

Onlar laf dinlemedikçe, kimin sebep kimin sonuç olduğunu faizle enflasyon anlamadıkça ne yapsanız boş." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...