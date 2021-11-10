Akif Beki: Mehmet Barlas kafasından uydurmuyor, iktidar içinde tartışılıyor demek bunlar

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Mehmet Barlas'ın "Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerine işaret ederek, "HDP için istenen zaten malum da, ya İYİ Parti, o ne olacak! Merak buyurmayın, unutulmuş değil. Barlas, aklını başına almazsa onun da kapısına kilit vurulacağını sertçe çıtlatıyor. Söylediklerinin ciddiye alınmasını da özellikle tembihlediğine göre kafasından uydurmuyor, iktidar içinde tartışılıyor demek bunlar." diye yazdı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakiplerini tutuklatarak girdiği seçimi yüzde 75'le kazandığını hatırlatan Beki, "Yardımcı ağız rollerindeki Barlas’a ve esas ağızlarının söylemlerine bakılırsa iktidar da doğru çıkışı buldu: Muhalefeti sandığa sokma, zafer garantidir biiznillah, ha gayret!" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir