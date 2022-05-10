Akif Beki: Kendi vatandaşımıza iç düşman muamelesi çekip, dışardaki kardeşlerimizle kucaklaşmayı savunmak biraz sıkıntılı durmaz mı!

Karar yazarı Akif Beki, 'Cübbeli Ahmet'in "HDP’ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılsın. Allah oy veren ellerini iptal eylesin, Allah oylarını yüzde 11’den sıfıra indirsin, Rabbim tüm belaları onların üzerine salsın” diye ilendiği milyonlar, bu ülkenin insanı" dediğini hatırlatarak, iktidardan tepki gelmemesini eleştirdi.

Cübbeli Ahmet'in Saadet ve DEVA Partisi'ni de eleştirdiğini hatırlatan Beki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"‘Ağzını topla, ne biçim konuşuyorsun sen’ diyen bile çıkmadı.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yine Pakistanlı, Afgan ya da Suriyeli ayırmadan muhacir kardeşlerimize kapımızın açık kalacağını, onlara sahip çıkmaya devam edeceğimizi, milletimizin anladığı zekattan, muhacirlikten Bay Kemal’in ne anlayacağını haykırdı.

Kendi vatandaşımıza iç düşman muamelesi çekip kapıyı gösterirken, pervasızca vatandaşlıktan kovarken yapmayacağız herhalde bunu.

İçerideki vatandaşımızla düşmanlığı körüklerken dışardaki kardeşlerimizle kucaklaşmayı savunmak, hani biraz sıkıntılı durmaz mı diye soruyorum."