Akif Beki: Kaybolan döviz rezervleri, faizle enflasyonun birlikte patlaması, gerileyen kişi başı milli gelir Berat Albayrak'ın kitabında yok

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ani istifası sonrasında bir kitapla döndüğünü belirterek, "Yazdığına göre; Türkiye kefeni yırtmış, köprüyü kesin olarak geçmiş, 2030’a kalmadan dualarımız kabul olacak, süper güç olma hayallerimiz gerçekleşecek. Ve bu artık durdurulamaz bir süreç. Büyük ve güçlü Türkiye ortaya çıkacak, kimse ne durdurabilir ne önünü kesebilir.

Oysa... Kasım 2020’de, Hazine ve Maliye Bakanlığını bir veda notuyla ansızın bıraktığında şöyle diyordu: “At izi, it izine karıştı. Hak ile batılı ayırmak zorlaştı. Mevla sonumuzu hayreylesin.”

Ne oldu da tam kanatlanıp uçuşa geçiyorken birdenbire bıraktı? Açıklamıyordu ama son satırları, karamsarlıkla dolmuş taşıyordu." diye yazdı.

Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye'nin enerjiden ekonomiye doğuşunu haber verdiğinin altını çizen Beki, "Albayrak dönemindeki kötüleşmeler, kaybolan döviz rezervleri, gerileyen kişi başı milli gelir, artan dış borçlar, içeride dolarla borçlanmaya yeniden başlanması, faizle enflasyonun birlikte patlaması filan derseniz...Başarısızlıklar yine yetim, kitapta yeri ve sahibi yok.

2023 hayal ve umutlarını ertelemesi bile iktidarla fedailerini kızdırmadı. Fakat bir yankı ve heyecan uyandırmışa da benzemiyor" ifadelerini kullandı.

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