Akif Beki, Karamollaoğlu'nun Karar ziyaretini yazdı: Tek aday, Abdullah Gül değil, en az üç-dört isim daha var

Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Karar yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dün gazetelerine gerçekleştiği ziyareti yazdı. Beki, iki saat süren ziyaret sırasında, "siyasetin iktidarı muhalefetiyle kilitlendiği" SP'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının konuşulduğunu ancak yılların siyasetçisi Temel Karamollaoğlu'nun isim söyleme konusunda 'ketum' kaldığını yazdı.

Saadet Partisi'nin bütün umudunu bir kişiye bağlamadığını söyleyen Beki "Akıllarından geçen tek aday, Abdullah Gül değil. En az üç-dört isim daha var kafalarında" dedi.

Saadet Partisi'nin alternatifler üzerinden şimdiden hazırlık yaptı izlenimi edindiğini belirten Beki, Temel Karamollaoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmiş olmaktan da son derece memnun olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu'nun neredeyse ulusal direniş kahramanı gibi ilgi odağı haline geldiğini belirten Beki, Karamollaoğlu'nun beklentilerin omuzlarına yüklediği tarihi sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.

"Saadet’in yıldızındaki ani parlamayı nasıl analiz ediyor, Temel Bey’in popülaritesindeki konjonktürel patlamayı neye mi bağlıyorlar? diye soran Beki yazısına şöyle devam etti:

Kamuoyundaki ilgi ve teveccühün, önümüzdeki seçimleri kazandıracak bir alternatif oluşturabilecekleri beklentisine dayandığını biliyorlar, bu bir.

İkincisi de, kutuplaşmayı reddederek AK Parti-MHP ittifakına katılmamalarının bereketine veriyorlar. Yani Milli Görüş kimliğiyle ‘yerli ve milli’ diye tanımlanan siyasi kampta yer almamalarının, kimlikleri çatıştırma kurgusunu bozduğunu ve bunun da takdir topladığını düşünüyorlar.

Gayet gerçekçiler. Kendilerine yönelişin altındaki talep ve beklentiyi, siyasetteki sıkışmaya karşı bir çıkış yolu gösterebilecekleri umudu olarak somutlaştırıyorlar.

Peki altından kalkabilecekler mi derseniz...

Bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar, sıkı bir formülleri, sağlam bir planları mevcut da henüz bizden gizliyorlar gibi bir halleri var.

Özellikle Temel Bey’in, siyasi gerilimlerin merkezine oturmuşken sergilediği nedensiz rahatlığa, üzerindeki sinir bozucu sükunete, gerginlikten uzak güleç yüzüne, yumuşak ama kendinden fazlasıyla emin ve özgüvenli tavrına bakınca...

Ne yaptığını bilerek emin adımlarla sonuca yürüyor gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Kararlı ve tereddütsüz...

Sanki çok parlak bir adayı varmış, aslında kapalı kapılar ardında el sıkışmışlar, karar çoktan verilmiş de... Erken doğum tehlikesi ve yıpratma saldırılarına karşı, büyüsü bozulmasın diye şimdilik sır gibi saklıyor.

Sanki zamana oynuyor ama zamanı gelinceye kadar da kamuoyunu peşine takıp sürükleyecek çıkışlarla dikkatleri oyalıyor, üzerlerindeki ilginin dağılıp kaybolmamasına çalışıyor.

Fakat izlenim hepsi; kaş göz işaretiyle, imayla bırakılan izlenimler.