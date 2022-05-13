Akif Beki: Kaftancıoğlu'nun tiviti, terörü övmek ve propagandasını yapmak suçuysa o manşetler nedir, siz söyleyin

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na eski tarihli tweetlerinden ötürü 4 yıl 11 aylık cezanın Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdiği yazısında, Sabah gazetesinin 10 Ocak 2013 tarihli manşetini hatırlatarak, "Kaftancıoğlu’nun tiviti, terörü övmek ve propagandasını yapmak suçuysa o manşetler nedir, siz söyleyin.

Yargının siyasallaşmadığına...Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız karar verdiğine...İktidarınsa terörle mücadeleyi muhalefetle mücadeleye alet ve istismar etmediğine kim inanır!" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na terör propagandasından verilen cezayı bozduğunun altını çizen Beki, "Fakat cezası onanan, yine hepsi eski ve mesela faili meçhul cinayetlere göndermeyle devleti eleştiren sert, sarsıcı tivitler çok mu farklı?" diye yazdı.

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