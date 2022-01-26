Akif Beki: İstanbul’a rol çalmaya, siyasi propaganda yapmaya mı gönderildiler; yardıma mı?

Karar yazarı Akif Beki, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a gelerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları basın açılamasına "'Cumhurbaşkanı talimatıyla' güya İstanbul’un imdadına koşmuşlar. Fakat İmamoğlu’nu yanlarına almıyorlar, İBB’nin ve Başkanı’nın adını dahi anmıyorlar. Yokmuş gibi. İBB yokmuş, çevre ve havaalanı yollarını açmak için Karayolları’nın yardımına gitmemiş, belediye başkanı da kendileriymiş gibi. Ülke yönetimine sen-ben ayrımı sokulur mu, böyle günde hem de!" sözleriyle tepki gösterdi.

"İstanbul’a rol çalmaya, siyasi propaganda yapmaya mı gönderildiler; yardıma mı? Zor günde bu nasıl destek ve dayanışma?" diye soran Beki, yazısına şöyle devam etti:

"Bakanları Ankara’dan İstanbul’a taşıyan uçak, yeni yaptıkları havaalanına bile inememiş, kapattıkları eski havaalanına inmişler. Dünya birincisi yeni aprondan ayrılan yolcu uçakları havalanamayıp pistte mahsur kalmış. Terminalden pistteki uçaklara 9 saat ulaşılamamış. Yeni terminalde 24 saat tıkılı kalanlar var. Çatı çökmüş...

Karayolları’na bağlı otoyol ve köprüler kapanmış, şehirler arası devlet yolları felç... Onlar, sözde İstanbul’u kurtarıyor. 'İş bilmez, beceriksiz' CHP’li belediyeye bırakacak değillerdi. İstanbul halkını, yanlış seçimine rağmen kaderine terk edemezlerdi.

Halkın iyiliğini halktan fazla düşünen, halka rağmen halkçı yönetimler, böyle de merhametlidir, kıyamazlar. Medyası siyasetçisiyle iktidar sokağa inmiş, halkın yanında. Şehrin nasıl kara teslim olduğunu, belediyenin niye çöktüğünü, yağış beklendiği halde İBB’nin neden tedbirsiz ve hazırlıksız yakalandığını sorguluyorlar.

AK Partili bilindik simalar, sosyal medyadan feveran ediyor; TEM’de saatlerce mahsur kalanların yaşadığı bu rezillik nedir diye? TEM, belediyeye bağlı sanki.

Köprüden, kapanan havaalanı ve yolundan muhalefeti sorumlu tutanlar da eksik olmuyor.

Belediye çakıldı, kötü sınav verdi de bakanlık çok mu parlak, pek mi güzel altından kalktı! Kara kış günü aç ve açıkta kalanlar mı dersiniz, yollarda veya ekmek kuyruklarında perperişan olanlar mı...

Milletin canı burnunda, iktidar propaganda peşinde. Varsa yoksa algı... Gösteriyle, popülist şovla, lafla kar kürenir mi peki! Günün sonunda 'İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz.' İşinde iyi olan kazanır, ağzı iyi laf yapan, sahnesi iyi olan değil."