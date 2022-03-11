Akif Beki: İmamoğlu’nun açıklamalarında hep valilikle koordinasyona vurgu var; valiliğin duyurularında İBB'nin adı bile geçmiyor

Karar yazarı Akif Beki, İstanbul'daki son kar yağışında yolların kapanmasının ardından bu kez hükûmet ve İBB'nin 'tatlı' bir rekabette olduğunu söylerken, "Fakat bir şey var ki, bu ‘tatlı’ rekabete gölge düşürmeye devam ediyor. O da İmamoğlu’nun ve İBB’nin yok sayılması. İmamoğlu’nun açıklamalarında hep valilikle koordinasyona, Karayolları ve AFAD’la işbirliğine vurgu var. Valiliğin duyuru ve bilgilendirmelerinde ise İBB’nin adı bile geçmiyor" dedi.

Beki, yazısında şunları kaydetti:

"Geçen sefer de olmuştu. AK Partililer, İmamoğlu batırmış da iktidar imdada yetişmiş gibi bir kampanya yürütmüştü. Karayolları’nın baktığı yollardaki olumsuzluklardan dahi İmamoğlu sorumlu tutulmuştu. Ama olumsuzluklar anılırken birden var olan İmamoğlu ve İBB’yi, güya yardıma koşan bakanlar görmezden gelmişti. Hiç var olmamışlar gibi... İmamoğlu’nun, havalimanını açmaya yardım teklifi de reddedilmişti. Sırf varlığı görülmesin diye... Ve fakat başarısız gösterme gayreti o kadar göze sokuldu ki, ters tepmişti. Tekrarlanmaz diye umuluyordu; rekabeti çirkinleştiren çiğliklere, yok saymalara bu kez izin verilmez diye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının başında AK Partili başkanlara bir talimat vermişti. Zor zamanları, milletin gönlüne girmek için fırsat olarak kullanma talimatı... Aynı imkan ve fırsatın, muhalefet belediyelerine tanınmaması sadece nahoş değil. Demokratik rekabete de aykırı. Siyaseti bu açıdan denetleyen bir rekabet kurumu olsaydı, iktidara tekel kurma cezası keserdi. Çünkü milletin gönlüne girme hakkını, kendi tekelinde görüyor. Oysa halkın çıkarına olan, hizmette centilmence yarışılması. Maalesef, centilmenlik sınırları içinde kalındığını söylemek hâlâ zor."