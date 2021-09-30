Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "İktidar kaybetse bırakır mı?" başlıklı yazısında, 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin belediyeleri muhalefete bıraktığını belirterek, "Evet, İstanbul'da ikiletti, ikiletmeden devretmedi. Ama daha ağır bir yenilgiden sonra da olsa belediyeyi devretti mi, etti. Sandıkta değişimin vakti gelip çattı mı, önünde kimse duramaz.

"Cumhuriyet AK Parti'ye emanet edilir mi, nasıl bırakırız" diye sandık sonuçlarına karşı durmaya çalışanlar, AK Parti'yi daha da büyütmekten başka ne elde etti? Kendi hezimetlerini hazırladılar.

Sandığı hazmedememenin, hazımsızlık çeken muhalefete bir faydası görülmedi. Son 20 yıl ortada." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin nimetlerinden faydalanıp, aynı imkanı muhalefete tanınmaması durumunda halkta tehlike zilleri çalacağına işaret eden Beki, ""İktidar AK Parti'ye bırakılır mı"dan "AK Parti iktidarı bırakır mı"ya nasıl gelindi, bunu düşünsünler derim.

İktidarı AK Parti'ye kaybedenler, 'bırakılır mı' diye diye önce ahlaki ve demokratik meşruiyeti kaybetmişti, o da unutulmasın!" diye yazdı.

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