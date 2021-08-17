Akif Beki: İktidar fedaisi kardeşlerim iyi kulak versin, Prof. Hayrettin Karaman, uyarı ve eleştiriyi dinen yasaklayan fetvasını kaldırdı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde; iktidarların dürüstlükten, adaletten ayrılabileceğini, çürüme ve bozulma olabileceğine yönelik iki yazı kaleme aldığını belirterek, "Hoca, pazar günü aynı köşede “Torpil konusu” başlığıyla konuya geri döndü. Bu kez hükmü çok farklı. Ve kesin. Şöyle: “Haksız bir işin gerçekleşmesi, bir menfaatin elde edilmesi için aracılık eden ve maddi-manevi baskı uygulayanlar şunu bilmelidirler ki, kul hakkı yiyenleri, devleti/kamuyu zarara sokanları namaz, oruç, hac… kurtaramaz. Bu ibadetlerin kefaret olacağı günahlar, kul hakkı ve büyük günahlar değildir." Muhalefete yarayacaksa yönetenlerin yanlışlarını dile getirmeyi dinen sakıncalı bulan eski fetvasını kaldırıyor, yanlış anlamıyorsam.

O fetva, seçim kazanmak için yalan söylemeye ve gerçeği saklamaya kapı açıyordu." ifadelerini kullandı.

Halk çoğunluğunun Müslüman olan bir ülkede, siyasi muhalefeti dinen düşma gibi göstermenin tehlikeli bir ayrımcılık olduğuna işaret eden Beki, "Geç de olsa Hoca, o fetvadan dönmüş görünüyor.

İktidarın haksızlıklarına, kamuyu zarara sokmalarına değil de bunları dile getirenlere kızan kardeşim, köpürmeden kulağını aç da dinle, bak Hayrettin Hoca ne diyor!

Destek veren de Allah indinde kul hakkının ve kamu zararının vebaline ortak olur. Ve onu, kıldığı namaz da tuttuğu oruç da hacca gidip şeytan taşlaması da kurtarmaz." diye yazdı.

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TIKLAYIN | Yeni Şafak yazarı Karaman: Kul hakkı yiyenleri, devleti/kamuyu zarara sokanları namaz, oruç, hac kurtaramaz