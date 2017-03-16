Akif Beki: Hollanda'da var da Moskova'da yok mu bu PYD ofisi?

Eski Başbakanlık Danışmanı ve Hürriyet yazarı Akif Beki, "TRDiplomacy" isimli sosyal medya hesabıyla ilgili olarak "PYD’nin Hollanda’da ofis açtığını keşfetmiş mesela. 'Teröristlerin sığınağı Hollanda' başlığıyla bunu ifşa ediyordu dün. ‘Benden duymuş olmasınlar ama bu ofislerden bir tane de Moskova’nın göbeğinde var’ diyeceğim" dedi.

Akif Beki'nin "Hollanda'da var da Moskova'da yok mu bu PYD ofisi?" başlığıyla yayımlanan (16 Mart 2017) yazısı şöyle:

TRDiplomacy diye bir Twitter hesabı var, Başbakanlık’a bağlı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün işine benziyor.

İzliyorum propaganda faaliyetlerini, emin olun başarıyla götürüyor.

PYD’nin Hollanda’da ofis açtığını keşfetmiş mesela. “Teröristlerin sığınağı Hollanda” başlığıyla bunu ifşa ediyordu dün.



‘Benden duymuş olmasınlar ama bu ofislerden bir tane de Moskova’nın göbeğinde var’ diyeceğim...



Fakat oyunbozanlıktan çekiniyorum.



Tam da S-400 savunma füzelerinden almak üzereyken Rusya’nın da icabına bakarsa bizim ‘TR Diplomacy’, satıştan vazgeçerler, ortada kalırız diye korkuyorum.

Kimlerin cemaziyevvelini deşifre etmedi ki...

Ağız dalaşlarında demir dilli bir gladyatör. Hangi ülkeyle söz harbine girsek, kimle laf kavgasına tutuşsak gereğini yapıyor TR Diplomacy.



Teröre nasıl yardım ve yatakçılık yaptıklarını anında gözler önüne seriyor.



Söze dayalı güç gösterilerinde üstün performansa sahip, benim diyen karşısında dayanamıyor. Sağlı sollu geçirmelerle çaka çaka yıkıyor yere, nakavtla bitiriyor dövüşü.



Sıra laf pehlivanı Hollanda’da; ortaya almış evire çevire meydan dayağı çekiyor, fena benzetiyor şimdi.



Sabıka kaydını da çıkarmış kara kaplı defterden, cümle geçmiş günahlarını yüzüne vuruyor cambazın, şamar oğlanına çeviriyor tabiri caizse.

Almanya ile Belçika da nasibini almıştı, ağız payından

Daha önce Almanya’nın terör yuvası haline geldiğini de fark etmişti, gözünden bir şey kaçmıyor.



PKK uzantıları çadır açıp bayrak dedikleri çaputlardan, Öcalan’lı bez parçalarından astıklarında, hatırlarsanız Belçika da kurtulamamıştı elinden.



Ne terör propagandasına göz yummadığı kalmıştı ne izin verip desteklemediği.



Hangimiz ikiyüzlülüklerinden girip çirkin yüzlerinden çıkmamış, hangimiz bu yüz karası utancı sözde NATO müttefiklerimizin alın çatına çakmamıştık ki...



Bizi terörle mücadelede yalnız bırakıp sırtımızdan vuran Avrupa demokrasisinin maskesini, bir hışımla hangimiz düşürmemiştik ki... Sahte dostluklarından başlayıp İslam ve Türkiye düşmanlıklarına kadar, seyyarına sabitine saydıra saydıra hem de.



E hani hak etmedi de değillerdi, beterine müstahaktılar, az bile söylemiştik.

Bakan Çavuşoğlu boşa söylemiyor

Ağzına sağlık, en doğrusunu yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dile getirdi.



“Bu Hollanda’da yaşananlar Rusya’da olsa dünya ayağa kalkmaz mıydı” diye sordu. Acı gerçeği bundan daha çarpıcı kimse teşhir edemezdi.



Rusya’da olsa, TR Diplomacy kesinkes yanlarına bırakmazdı bunu. Arar bulur, mutlaka Moskova’daki PYD ofisinin izini yakalardı.



Hatta...



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede konuyu açınca... Putin’in haberi yokmuş, ilk kez duyuyormuş gibi yapıp ‘ilgileneceğini’ söylemekle yetinmesindeki üstünde durmazlığın da peşine düşer, vurdumduymazlığın üstüne üstüne giderdi.

Yakalarına yakalarına yapışmaz mıydı?

Hatta hatta bu hesap var ya...



Moskova’nın hâlâ PKK’ya bile terörist demediğine uyanır...



Ve hatta...



Menbiç’te koluna PYD arması takarak ‘var mı ikimize yan bakan’ pozları kesen Rus askerlerinin fotoğraflarındaki yüzsüzlük ve pişkinliği de not eder...



Canımız yanarken kaale bile almamalarının hesabını sorardı çatır çatır alimallah.



‘Olmaz olsun böyle dostluk, yere batsın sizin S-400’leriniz... Başımız sıkıştığında bize Hollandalı Rutte’nin gönderdiği Patriot bataryaları yeter, Esad’ın füze tehdidine karşı yalnız ve korumasız değiliz, bize NATO müttefiklerimizin dayanışması yeter’ havası bile vururdu.



Dahası...



Almanya’yı örnek gösterirdi. ‘PKK ile PYD’nin kolunuza taktığınız o sembol ve armalarını nasıl yasaklıyorlar, bakın da Allah’tan korkmazsanız bari Almanlardan utanın, sevsinler sizin terörle mücadelenizi, sığınağı olmuşsunuz sığınağı, nerede kaldı sizin samimiyetiniz’ der, sıkı bir ilke ve omurga dersi dahi verirdi.



Dua etsin Ruslar ki şimdi Hollanda’yla meşgul TR Diplomacy.



Yalnız, kafayı kaldırdığında Rusya’nın oyununu görmesi an meselesi.



Seyredin siz o zaman, sümen altından çetelesini çıkarıp birikmiş günahlarını kabir sorgusu gibi bir bir nasıl sayıyor yüzlerine.