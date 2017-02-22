Akif Beki: Gizli 'hayır'cı avına çıkmadan önce, neden gizli 'evet'çi olmadığını bir düşün!

Hürriyet yazarı Akif Beki, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak "Hızlı evetçiler, ne kadar hızlı olduklarını göstermek için gizli hayırcı avında" dedi. Beki, "Yoklama kaçağı hayırcı var ama yoklama kaçağı evetçiyi mumla arayın bulamazsınız. Amigo içtimasında boy göstermeyen taraftar, hain hayırcı muamelesi göreceğini biliyor" ifadesini kullandı.

Star yazarı Hüseyin Gülerce, "'sinsi' 'hayır'cıların algı operasyonu yaptığını" iddia etmişti. Gülerce, "Son hamleleri, koro halinde, 'Evet rüzgârı tersine döndü' diyorlar. Sürekli ‘evet’ ile ilgili kafa karıştırıyorlar. Algı yönetiminde rol kapan bir kalem de umulmadık şekilde kılıç sallıyor" diye yazmıştı.

Akif Beki'nin "Neden gizli 'evet'çi yok, bir düşün" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Pasif hayırcı var; Saadet Partisi mesela, ‘Hayır’ diyecek ama aktif kampanya yürütmeyecek.

Pasif evetçi de yakalarsın; en isteksizi bile sayımda yok yazılmamak için ‘Buradayım’ demek, gönülsüz de olsa varlığını ispat etmek zorunda.



Kaprisli evetçi var; ‘Evet’ diyecek ama seçici, ama hassas. Şeytanfeneri gibi yanardöner evetçilerle yan yana görünmek istemiyor, göze girme şovlarında aile fotoğrafı vermekten kaçınıyor.



Kaprisli hayırcı kadrosu da boş değil, kendi oyunu herkesinkiyle bir tutmayan seçkinciler burada toplanıyor.



Cılız evetçi var; cılız hayırcı var; günü gelince oyumu atar gerisine karışmam diyenler bu sınıfa giriyor.



Tartışmasız sıkı hayırcı var; orasına burasına bakmam, tatavasız basar geçerim ‘Hayır’ı diyenler...



Tartışmasız sıkı evetçi var; ‘ben bilmem yukarısı bilir, büyüklerim ne derse o’ keskinliğinde bakıyor.



Körü körüne yüzeysel evetçi de yüzeysel hayırcı da mevcut.



Evetin de hayırın da fanatiği-militanlaşmayanı, mahcubu-yırtığı, duyarlısı-duyarsızı, tereddütlüsü-tereddütsüzü, bilinçlisi-bilinçsizi, kararlısı-kararsızı, sakini-agresifi, atılganı-çekingeni var.



Hangi çeşidini ararsanız bulunur.



Fakat gölgesine bile rastlayamayacağınız bir tür var ki o da gizli evetçi.



Gizlenen hayırcı var ama tercihini gizleyen evetçi hiç yok, neden?

Gizli hayırcı lafı tuttu, üstüne ha babam döşeniliyor. Hatta bazıları sinsi hayırcı yakıştırmasını bile kullanıyor.



Hızlı evetçiler, ne kadar hızlı olduklarını göstermek için gizli hayırcı avında.



Benim kolpacı, dümenden evetçi dediğim, evetçi görünüp hayır verecek sinsi evetçiler değil yalnız kastettikleri.



Gizli ya da sinsi hayırcıdan ne mi anlıyorlar?



AK Parti ve Erdoğan’dan yana bilinip ortadan konuşanları... Evetle ilgili tereddüt belirtenleri... ‘Acaba doğru mu yapılıyor, ideal bir model mi bu, daha iyisi olamaz mıydı, böyle yönetilmek istediğimizden emin miyiz’ diye soran, sorgulayanları.



Evetin bayraktarlığı rolünü kapmak için yarışanlar yok mu, gidip gelip işte bu gibilere çatıyor.



Düşünceli, işkilli seçmeni, akılları sıra bu kategoriye sokuyorlar.



Demiyorlar ki normal şartlarda eli evet vermeye gidecek bu kimseler neden tereddütlü davranıyor, neden gürül gürül ortaya çıkmıyorlar?



Demiyorlar ki iyi niyetleri bir kere kötüye kullanıldığı, bir kere güvenleri suiistimal edildiği, bir kere yanlış yönlendirildikleri için şimdi yoğurdu üfleyerek yiyor olmasınlar?



Demiyorlar ki geçen referandumda bilmeden FETÖ diktası kurulmasına alet oldukları için şimdi kılı kırk yarıyorlarsa kabahat kimde?

Sinsi kime, gizli hayırcı kime denir?

Yoklama kaçağı hayırcı var ama yoklama kaçağı evetçiyi mumla arayın bulamazsınız.



Amigo içtimasında boy göstermeyen taraftar, hain hayırcı muamelesi göreceğini biliyor.



Kimin evet kimin hayır dediğine değil neye evet neye hayır dediğine bakan, ısrarla teklifin içeriğine odaklanan, ne yaptığını bilerek oy kullanmak isteyenlerin işi zor.



Ama onlar gizli ya da sinsi hayırcı değil, yanlışın var cancağızım.



Kafalarının karışık olması, endişelenmeleri, titizlenerek hareket etmeleri saldırgan evetçileri rahatsız ediyor.



Ama saldırganların korkusundan değil, yanılma korkusundan paldır küldür dalmıyorlar, ötekilerle karıştırma.



Gizli hayırcı arıyorsan, mimlenmekle korkutulup sonra da korkudan renk vermiyorlar diye suçlananlara bak.



Suçlamadan önce sor bir kendine, suç gizli hayırcılarda mı, ‘Hayır’ı kriminalize edenlerde mi?



‘Teröre destek vermektir, darbecilerden yana olmaktır’ söylemiyle hayırın sakıncalı hale getirilmesinin bunda payı olamaz mı diye durup düşün biraz.



Gerçek sinsi hayırcı, rantı için evetçi görünene... Gizli hayırcı ise şerrinden emin olmak için oyunu sandığa saklayanlara denmesin sakın!