Akif Beki: 'FETÖ' seçeneği yattı, niye bastırmıyoruz Rusya'ya; özür dilesinler!

Eski Başbakanlık Danışmanı ve Hürriyet yazarı Akif Beki, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 4 Türk askerinin yaşamını yitirmesine yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak "Yanlışlıkla vurdularsa bile bu Rusların yanlışından kaynaklandı, Türk tarafının hatası değildi. Koordinatlarda bir yanlışlık olsaydı FETÖ parmağından şüphelenilebilirdi. Ama Rus pilotların kendisinde bir FETÖ’cülük yoksa bu ‘kaza’da da bir FETÖ provokasyonu bulunamaz artık" dedi.

"Dünkü yalanlamayla FETÖ senaryosu yattı, Rusların ‘koordinat kazası’ tezi çöktü. Türkiye’nin eli bundan daha güçlü olamazdı" ifadesini kullanan Beki, "Kaza süsü verilmiş planlı bir eylem değilse bile, kusur onlarda. Çıksın özür dilesinler" diye yazdı.

Rusya kanadından söz konusu hava operasyonuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" denmişti.

Akif Beki'nin "FETÖ değilmiş işte, niye bastırmıyoruz Rusya’ya?" başlığıyla yayımlanan (12 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Rus uçağının sınırlarımız içinde vurulduğunu ispatlayamadığımızı düşünebiliyor musunuz?

NATO’su, BM’si, ABD’si, AB’si hep bizi haklı buldu. Radar izleri, sınırın bu tarafında vurulduğunu doğruladı.

Yine de ne işler açtı başımıza Rusya, kök söktürmedi mi, hatırlayın.

Bir de şu hale bakın...

El Bab’da, askerlerimizin orada olduğunu bilmeden ateş ettiklerini kanıtlayabiliyor mu peki Ruslar?

Yalanlarını yakaladı TSK, açığa düştüler

Neydi savunmaları güya?

TSK’dan aldıkları koordinatlara göre askerlerimizin hedef bölgesinde olmaması gerekiyordu...

Hatalı koordinatlar Rus Hava Kuvvetleri’ni yanıltmıştı, kazayla vurmuşlardı...

Bir tekziple çökmedi mi bu savunma!

Yalan söylerken suçüstü yakalanmadılar mı?

Genelkurmay Başkanlığı, dün Rus tarafının ‘yanlış koordinat’ mazeretini çürütmedi mi? Yer, saat ve isim vererek hem de...

Askerlerimizin 10 gündür aynı noktada durduğunu açıklamadı mı?

Konumları, düzenli şekilde Rus tarafına bildiriliyormuş meğer.

En son gece 23.00 sularında geçilmiş konum bilgileri.

Eşzamanlı olarak hem çatışma sahasındaki Rus harekât merkezine iletilmiş, hem de Ankara’daki Rus ataşesinin eline tutuşturulmuş.

Rusların özrü birdi, etti mi size iki! Üstüne bir de yalanla suçu TSK’ya yıkmaya çalışmak eklendi mi şimdi!

FETÖ seçeneği yattı

Yanlışlıkla vurdularsa bile bu Rusların yanlışından kaynaklandı, Türk tarafının hatası değildi.

Koordinatlarda bir yanlışlık olsaydı FETÖ parmağından şüphelenilebilirdi.

Ama Rus pilotların kendisinde bir FETÖ’cülük yoksa bu ‘kaza’da da bir FETÖ provokasyonu bulunamaz artık.

Provokasyon varsa ancak Rus ordusunun içinden gelmiş olabilir, başka ihtimal kalmıyor geriye.

Her halükârda Ruslar üstlenmek zorunda sorumluluğu.

Ne TSK’nın dikkatsizliği ya da tedbirsizliğine yıkabilirler kabahati...

Ne de TSK’ya sızmış FETÖ’cülerin kumpasıyla açıklayabilirler.

Üstlerinden atamazlar suçu.

Moral üstünlük bize geçti

Dünkü yalanlamayla FETÖ senaryosu yattı, Rusların ‘koordinat kazası’ tezi çöktü...

Türkiye’nin eli bundan daha güçlü olamazdı.

‘İzvinite’ mi diyecekler, kusura bakmayın mı diyecekler, ne diyeceklerse...

Kaza süsü verilmiş planlı bir eylem değilse bile, kusur onlarda. Çıksın özür dilesinler.

Bu arada PKK’yı niye terör örgütü olarak tanımıyorlarmış, PYD’yle Esad arasında hangi arabuluculuğa soyunmuşlar, ne pazarlığı dönüyormuş, onu da adamakıllı anlatsınlar.

Dışişleri Bakanları Lavrovdemiyor mu Esad’la PYD’yi dört tur görüştürdük diye.

Neyi amaçlıyorlar Suriye’de?

Hava lehimize, avantajlı konumdayız, üstüne üstüne gidelim.

Ordu dik durdu, arkasını getirelim

Rus jetini düşürmemizi, kıyamet kopararak fırsata çevirmişti Moskova.

Bırakın PYD’yi... PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini bile ileri geri pervasızca konuşur hale gelmişlerdi.

Bizi saymamaya, tepkimizden korkmadan çekinmeden atıp tutmaya başlamışlardı.

Allah’tan koordinat yalanını yutmadı TSK, lafını da esirgeyip yutkunmadı.

Bu başlangıç olsun, şimdi terse çevirelim ilişki dengesini. Biraz da onlar sıkışsın, onlar boyun büküp ezilsin karşımızda.

Üstünkörü bir kaza açıklamasıyla yakayı sıyıramasınlar.

Olayı önemsizleştirip ucuz kurtulmalarına niye izin veriyoruz?

Bizim milli gururumuz, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin canı Ruslarınkinden daha mı az değerli?

Pişkinliğe vuramasınlar

Haksız oldukları halde ortalığı birbirine kattılar, dünyayı ayağa kaldırdılar, sınır kapılarında vatandaşlarımızı süründürdüler.

Şimdi şartları eşitleyelim.

Karşılarında itip kakacakları hafif sıklet bir ülke yok, koyalım ağırlığımızı.

Hem suçlu hem güçlü olamayacaklarını, her defasında yanlarına kalmayacağını gösterelim.

Biraz da onlar alttan alsın. Biz vurulacağız yine onlar mı tuzu kuru, yine onlar mı üste çıkacak?