Akif Beki: Eski Türkiye alışkanlıklarına geri döndük de haberimiz yok sanki

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin başlangıç hedeflerinin değil, bir zamanlar önünü açtığı toplumun gerisinde kaldığını belirterek, "Soru, şurada tekrar ededursun: Kim derdi ki merkezde toplanan fazla yetkileri yerele dağıtma, yerinden yönetimi güçlendirme vaadiyle iktidara gelen AK Parti, belediyelerin kimi yetkilerini de geri alacak, 'yetki gaspıdır' demeden daha fazlasını merkezde toplayacak?" diye yazdı.

Akif Beki, muhalefetle iktidar arasındaki rollerin değiştiğini savunarak, "Eski Türkiye alışkanlıklarına geri döndük de haberimiz yok sanki. İktidar düzeni; yine bölücü, hain, bozguncu, ayrılıkçı yaftalarıyla korkutarak muhalefeti bastıran zihniyete mi temsil ettiriliyor!" ifadelerini kullandı.

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