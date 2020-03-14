Akif Beki: Erdoğan, Kılıçdaroğlu için 'beşinci kol' ifadesini kullanıyorsa bir bildiği olmalı, casusluk soruşturması yolda

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü yazısında, eskiden danışmanı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, "beşinci kol faaliyeti" ifadesine dikkati çekti.

"Beşinci kol" tanımlamasının ağır siyasi eleştiri değil, doğrudan hukuki bir suçlama olduğunu ifade eden Beki, söz konusu sözün Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktığı için savcılar tarafından dikkate alınacağını söyledi. Devamında, "Her gün önüne istihbarat raporları gelen Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa bir bildiği olmalı" diyen Beki, "Zaten var olan gizli istihbarat raporlarına, inceleme veya soruşturmalara dayanarak bu suçlama, en üst düzeyde kamuoyuyla paylaşılıyordur. Yahut da raporların varlığının habercisidir, altı boş değildir ve casusluk soruşturması da yoldadır. Aksini düşünmek akla, mantığa ve hukuka aykırı değil mi?" diye sordu.

Beki yazısına, "Casus içerdeyse kapı kilit tutmaz. 10 yıldır devam ediyormuş üstelik... Yeni mi fark edildi, gereği nasıl yapıldı, yapılmadıysa istihbarat, yargı şimdiye neredeydi diye sorulmaz mı?" sözleriyle son verdi.

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