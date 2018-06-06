Akif Beki: En olmadık savunmalar akıl kârıysa, taksiciler neden Uber'le değil de teröristlerle savaşıyor olmasın ki

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Bu iş bitti'' dediği Uberci-taksici gerilimi hakkında yazdı. Beki, ''Uber’e binen de kullanan da vatan hainidir hezeyanının kamuoyunda karşılık bulduğunu ve destek topladığını sanıyorlar'' diyerek Uber'in PKK ve FETÖ ile ilişkilendirmesini eleştirdi.

Erdoğan, D2 belgelerinde yapılan değişiklikle Uber'e ağır cezalar getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada "UBER işi bitti, taksici esnafımıza alternatif hizmet söz konusu olamaz" demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından trafik ekipleri Uber'in sıklıkla kullandığı araçları durdurmaya başlamış ve ceza kesmişti.

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Yaşananları "absürd" olarak nitelendiren Beki, “Uber’e binen de kullanan da vatan hainidir' hezeyanının kamuoyunda karşılık bulduğunu ve destek topladığını sanıyorlar" diyerek, "Taksiciler neden Uber’le değil de pekala teröristlerle savaşıyor olmasın ki?" diye sordu.

Beki "Taksiciler terörsitlerle mi savaştaydı yani" başlığıyla (6 Haziran 2018) yayımlanan yazısında şunları gündeme getirdi:

Mücadeleyi taksiciler kazandı, Uber kaybetti. Ama bundan yanlış sonuç çıkaranlar var.

Sanki Erdoğan, Uber’in PKK ve DEAŞ karışımı bir terör kokteyli olduğu safsatalarını inandırıcı buldu da taksicileri öyle tuttu...

Yoksa ne diye Korgeneral Temel’i, ‘apoletlerini sökeceğim, emekliye ayıracağım’ diyen Muahrrem İnce’ye karşı en zorlama argümanlarla savunmaya kalksınlar ki...

Bu mantığın iş yaptığını düşünüyor olmalılar.

Yani Uber’i alt eden şeyin, İstanbul Taksiciler Başkanı İrfan Öztürk’ün evlere şenlik teraneleri olduğuna inanıyorlar.

Öztürk racon keserek “Uber bitecek bu net” dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Uber işi bitmiştir” diye son noktayı koydu ya...

Bu zaferi, Öztürk’ün saçtığı incilerin başarı hanesine yazıyor olmalılar.

“Uber San Francisco’da doğmuş, bugün benim askerime silah sıkan, Afrin’de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir” deli saçmalığının sahiden de satın alındığını zannediyorlar.

“Uber’e binen de kullanan da vatan hainidir” hezeyanının kamuoyunda karşılık bulduğunu ve destek topladığını sanıyorlar.

“Uber PKK’dır, DEAŞ’tır, teröristtir” diye yokuş aşağı salmanın absürtlüğü yok mu!...

‘Kahraman taksici Uber teröristine karşı’ ya da ‘vatansever müşteri Uber’e binen hainlerle savaşıyor’ hikayelerini, tüm ciddiyetiyle anlatmanın gülünçlüğü!...

İşte bu martavalcılığın, karikatürleşmeyi göze alma pahasına Uber’i yenip işi bitirdiği kanaatini benimsemiş olmalılar.

Oysa Türkiye seçime gidiyor ve İstanbul’daki taksi sayısı Uber’in en az 4 katı. Taksiciler geçindirdikleri ailelerle birlikte, Uber sürücülerinden ve onların eline bakanlardan daha kalabalık bir seçmen kitlesi.

Taksicileri tutmanın, haklarını yedirmemenin, ‘korsana izin vermeyiz’ diye Uber’in üstüne gitmenin siyasi getirisi görünürde daha fazla.

Müşterilerin taksicilerden şikayetleri, Uber’den memnuniyetleri filan oya nasıl dönüşür derseniz, ayrı bahis...

Fakat sonuçta kavga ekmek kavgası, terörle mücadele değil.

Hesap da oy hesabı...

***

Temel Paşa olayına gelirsek...

Afrin kahramanlığıyla, PKK ve FETÖ’ye hedef olmasıyla alakası yok tepkilerin. Oradan çıkmadı tartışma. Ama çok makul ve inandırıcıymış gibi ısrarla oraya çekiliyor.

“Ortamın etkisiyle boş bulunmuş, havaya kapılıp Cumhurbaşkanı’nın İnce’ye bindirdiği siyasi propagandayı kazara alkışlamış, bu kadar büyütmeye gerek yok, çok yüklenmiyor muyuz, hepi topu insani bir dalgınlık” demek varken...

“İstemeden kastını aştı. Yoksa askerin siyasete karışması, seçim faaliyetine katılması, kampanyalara müdahalesi hiçbir şekilde kabul edilemez” diye özeleştiri vermek, özür beyan etmek dururken...

Terörle mücadele kahramanlığı, bir askere üniformasıyla siyasete taraf olma hakkı verirmiş, buradaki yanlışı örtmeye yetermiş gibi en olmadık savunmalar akıl karıysa...

Taksiciler neden Uber’le değil de pekala teröristlerle savaşıyor olmasın ki? Haydi haydi yaparlar.