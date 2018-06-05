"Demirören ve Sabancıların araçları sık sık polis tarafından durduruluyor"

Sabah yazarı Bülent Cankurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bitti o iş" dediği UBER'le ilgili olarak Demirören ve Sabancı ailelerinin de mağdur olduğunu söyledi. Cankurt, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takılmış" dedi.

Cankurt'un "Sosyete UBER mağduru oldu" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Uber biter mi, bitmez mi, yazılıp çiziliyor! Dünyanın En Değerli Markaları listesine bu yıl ilk kez giren Uber'in biteceğini hiç sanmıyorum. Yalnız, mağduriyetleri taksiciler gibi olmasa da, sosyetede de ciddi Uber mağdurları mevcut! Evet, yanlış okumadınız! Konforuna düşkün oldukları için, Uber'in de tercih ettiği minibüsleri kullanan sosyetik isimler, eli sopalı taksicilerden de, Uber'e ceza yağdıran polislerden de çok çekiyorlarmış!!!

Sık sık durduruluyor

Ünlülerin, içini dayayıp döşettikleri, eşleri dostlarıyla rahat rahat oturdukları ve şoförlerinin kullandığı minibüsleri, Uber aracı sanılıp sık sık ya taksicilerin tacizine uğruyormuş ya da trafik kontrolüne takılıyormuş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takılmış. Yıldırım Demirören herkes tarafından tanındığı için sorun yaşamamış ama diğerleri araçlarının kendilerine ait olduğunu ispatlamak zorunda kalmış. Anlayacağınız, Uber-taksi savaşının büyük mağdurları bizim sosyetikler. Bakalım, sorunun çözülüp mağduriyetlerinin bitmesini mi bekleyecekler yoksa minibüslerini satıp ciplere mi dönecekler...