Akif Beki: Dürüstlük yine enayilik yerine kondu, sosyal medya fenomenlerine gelir vergisinden muafiyet tanındı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, son 19 yılda 10 kez "vergi affı" getirildiğini belirterek, "Sonuncusu bu yıldı. ‘Vergi borçlarını yapılandırıp cezalarını silen her düzenleme, vergisini aksatmadan ödeyenleri cezalandırmaktır’ eleştirilerine yine kulak asılmadı. Dürüstlük, yine enayilik yerine kondu. Yetmedi; vergi adaleti, geçen ay bir kez daha bozuldu. Sosyal medya fenomenlerine, gelir vergisinden muafiyet tanındı. 640 bin lirayı geçmeyen gelir diliminden yalnızca yüzde 15 stopaj kesilecek.

Asgari ücretli bile daha fazlasına tabi. Yıllık 36 bin liralık maaşın 24 bin liraya kadar olan kısmına yüzde 15 uygulanıyor. Kalan 12 bin lirası yani son 4 maaş ise yüzde 20’lik vergi diliminde. Ücretlilere, sabit gelirlilere ayrıcalık getirildiğini, vergi şefkati gördüklerini duydunuz mu?" diye yazdı.

Vergi harç ve cezalara uyguyanacak yeniden değerleme oranının 4 kat artışla yüzde 36,2'ye yükseltildiğine işaret eden Beki, "Vergi, harç ve cezalardaki zam oranın nasıl bulunduğunu biliyorsunuz. Her yıl ekim ayında TÜİK’in ÜFE verilerine göre hesaplanıyor. İdare, kendi alacaklarındaki senelik artışları bu enflasyona göre belirliyor. Memurun, emeklinin maaşını ise öbür enflasyon üstünden arttırıyor.

Marketlerdeki fiyat zamlarının fahiş olup olmadığı da öbür enflasyona bağlı. Yeniden değerleme ölçüsü tek değil değişiyor. Fakat Allah var, sloganı gayet hoş, ‘daha adil bir vergi dünyası mümkün’." ifadelerini kullandı.

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