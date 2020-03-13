Mehmet Ocaktan: DEVA'nın işi kolay değil, çünkü iktidar yandaşı medya ilk günden itibarsızlaştırma kampanyasına başladı

Karar yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nin işinin kolay olmadığını belirterek, "Çünkü iktidar yandaşı medya, daha ilk günden itibarsızlaştırma kampanyasına başladı bile.. Neyse ki, yandaş medya nezdinde akıl çok önemli bir meziyet olmadığı için, onlar karalama kampanyalarıyla daha çok muhalefeti parlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ocaktan, bütün yükün Ali Babacan'ın omuzlarında olduğunu savunduğu yazısını, "Öyle anlaşılıyor ki, teşkilat oluşumu tamamlandıktan sonra Babacan çarıkları çekip karış karış Anadolu’yu dolaşıp sesini duyurmak zorundadır, başka bir çaresi de yok..." sözleriyle tamamladı.

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