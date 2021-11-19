Akif Beki'den serbest bırakılan İsrailli çift yorumu: Kararı mahkeme verdiyse, teşekkür neden siyasi iradeye gidiyor, üstelik ilk kez de olmuyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Çamlıca Kulesi'nde çektikleri fotoğraftan ötürü casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli çiftin 9 gün sonra serbest bırakıldığını, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın, Tayyip Erdoğan'a "teşekkür" ettiklerini belirterek, "Akla gelen ilk soru: Tutuklama kararını bağımsız yargı verdiyse, salıverilmelerinden dolayı niye Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediliyor? Siyasi bir jest mi ki?

İkinci soru da şu: Casusluk gibi ciddi bir suçta, delil yoksa savcı neye göre tutuklama istedi, mahkeme neye göre tutuklama verdi? Delil varsa mahkeme hangi gerekçeyle serbest bıraktı, delil yetersizliğinden mi?" diye yazdı.

"Ömrü 9 gün süren casusluk suçlaması olur mu peki" diye soran Beki, "Kararı mahkeme verdiyse teşekkür neden siyasi iradeye gidiyor? İlk kez de olmuyor üstelik. Trump, Macron ve Merkel’den de benzer teşekkürler gelmişti. Bu kaçıncı! İktidar, saklama gereği de duymuyor zaten." ifadelerini kullandı.

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