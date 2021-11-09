Akif Beki'den Ali İhsan Yavuz'a: Seçimlerde refah yerine ahiret kazandırmayı vaat etsinler, millet de neye oy verdiğini bilsin

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey" sözlerini değerlendirdiği yazısında, Pakistan örneğini vererek, "Binbir umutla başbakan yaptıkları İmran Han yolsuzlukları, yoksullukları ve babadan oğula geçen siyaseti bitirecekti...

Fakat dünyevi iktidar mücadelesini, ilk birkaç ayda din mücadelesi kılığına soktu. Kulaktan dolma yarım yamalak dini malumatla bilgiçlik taslamaya, mollalık satmaya yeltendi." ifadelerini kullandı.

"Ali İhsan Bey milleti bu dünyada iyi yaşatmaktan umudu kesmiş olabilir" diyen Beki, yazısını "Ama bir de halka sorsun bakalım; gerçek gündemi ne, dünyadan geçmiş mi geçmemiş mi diye.

İktidardan beklentinin bu olduğundan eminse önerim, seçimlerde refah yerine doğrudan ahiret kazandırmayı vaat etsinler. Millet de neye oy verdiğini bilsin." şeklinde noktaladı.

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