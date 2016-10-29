Akif Beki: ByLock soruşturmasında 10-15 bin tutuklama daha gelecek

Hürriyet yazarı Akif Beki, ByLock soruşturmalarına ilişkin olarak, "Bütün ByLock’çular tutuklanmıyor. Tutuklansa 200 bin kullanıcının birden alınması gerekecek. Anlaşılan ağdaki yazışmaların içeriğine bakılarak savcılıkça bir elekten geçiriliyorlar" dedi. "Kabaca 4’te 1’inin tutuklanma çemberine girdiği gibi bir kanaatin oluştuğunu duydum" diyen Beki, "Yani soruşturma ilerledikçe bir 10-15 bin tutuklama daha gelecek. Ancak aralarından, Kılıçdaroğlu’nun beklediği gibi bakanlar, AK Partili milletvekilleri filan çık. Bekleyen varsa, CHP’li siyasiler de çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Beki'nin Hürriyet'te "ByLock'tan siyasi kriz çıkmaz" başlığıyla yayımlanan yazısından bazı bölümler şöyle:

Kılıçdaroğlu, AK Parti içinde ByLock çatlağı çıkarmaya oynuyor. Israrla, inatla...

Üç şey söylüyor.

Bir: “Tek başına iktidarken niçin seçime gidiyorsun? İçlerindeki ByLock’çuları elemek için...”

İki: “Kendi içlerinde de ciddi sorunlar var. FETÖ’cü olan, olmayan var...”

Üç: “ByLock kullananların isimleri seçilerek savcılığa bildiriliyor. Yazılımı çıkarsın bağımsız bir kuruluşa verilsin. Bu kadar da net söylüyorum...”

* * *

Erken seçim motivasyonunu ByLock’la açıklamak CHP’nin siyasi öngörüsünü ve risk değerlendirmesini köreltebilir, benden söylemesi.

Sanki iktidarın erken seçim istemeye başka nedeni, bir siyasi fayda hesabı olamazmış gibi...

Ayrıca Başbakan Yıldırım, dün üstüne basa basa reddetti seçim şayiasını.

Neyse konumuz bu değil.

Başbakan, ByLock’çu listesinden kimi isimlerin temizlenerek savcılığa verildiği iddiasını da yalanladı. Hatta Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak, ‘Varsa dayanağını getir, gereğini yapalım’ diyerek...

* * *

İşin merkezindeki güvenilir bir kaynaktan aktarmıştım.

Kesin bir dille konuşmuştu.

ByLock’un ucu Meclis’e uzanmıyor, üst düzey siyasilere dokunmuyor.

15 Temmuz darbe girişiminin bir siyasi ayağı yok, bu yönde hiçbir ize, ipucuna, bağlantıya rastlanmıyor.

Ulaşılan sonuç buysa anlamı açık.

İktidar çevrelerinden zaman zaman muhalefete yöneltilen suçlamalar dayanaktan yoksun.

Darbe başarılı olsa CHP ayarlanmış değildi, görev almak için darbecilerin elinin altında hazır beklemiyordu.

Fakat aynı şey tersinden iktidar kanadı için de geçerli.

CHP sözcülerinin ima ve suçlamaları da bir o kadar dayanaksız.

* * *

ByLock soruşturmasında yaklaşık 200 bin kadar kullanıcı tespit ediliyor.

14 milyon civarı mesaj yakalanmış, didik didik inceleniyor.

Soruşturmanın AK Parti içinde de uzandığı bir nokta bulunmuyor, CHP içinde de.

Darbecilerle paslaşan bir işbirlikçi tespit edilse herhalde ayıklamak için erken seçimi beklemezdi hükümet.

Kulağından tuttukları gibi savcılığa teslim ederlerdi.

* * *

Kılıçdaroğlu’nun iddiasında hiç mi gerçeklik payı yok? Var...

Bütün ByLock’çular tutuklanmıyor. Tutuklansa 200 bin kullanıcının birden alınması gerekecek.

Anlaşılan ağdaki yazışmaların içeriğine bakılarak savcılıkça bir elekten geçiriliyorlar.

Kabaca 4’te 1’inin tutuklanma çemberine girdiği gibi bir kanaatin oluştuğunu duydum.

Yani soruşturma ilerledikçe bir 10-15 bin tutuklama daha gelecek.

Ancak aralarından, Kılıçdaroğlu’nun beklediği gibi bakanlar, AK Partili milletvekilleri filan çık

Bekleyen varsa, CHP’li siyasiler de çıkmayacak.

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