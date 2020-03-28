Akif Beki: Bugün gücümüz yerinde, 17 ülkenin yardımına koşuyoruz, fakat yarın bu bolluğu bulamayabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, yeni tip Koronavirüs nedeniyle dünyayı bir belirsizlik beklediğini belirterek, hükümetin Kanal İstanbul projesinde ısrar etmesini eleştirdiği yazısında, "Bugün gücümüz kuvvetimiz yerinde, 17 ülkenin yardımına koşuyoruz, isteyene bize yetmeyen test kitlerinden yolluyoruz belki. Fakat yarın bu takati, bolluğu bulamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Kanal İstanbul'un açılış maliyetinin İstanbul'un 13 yıllık yatırım bütçesine denk geldiğini de yazdı.

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