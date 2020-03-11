Akif Beki: Bu şartlarda Putin'le bile uzlaşmak doğruyken Kılıçdaroğlu'yla uzlaşma aramak neden çok yanlış?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki, iktidarın muhalefet yerine kendisini savunanlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "İdlib’de Türkiye’ye şehit verdirmelerine rağmen Rusya’ya laf ettirmezken, Putin’le Esad’ın sorumluluğunu da Davutoğlu’yla Kılıçdaroğlu’na yüklemeye kalkandan gözünü ayırmasın iktidar. Bu şartlarda hâlâ Putin’le bile görüşmek, uzlaşmak doğruyken Kılıçdaroğlu’yla görüşmek, uzlaşma aramak neden çok yanlış ve sakıncalı? Putin hakiki dost da kendi muhalefetimiz niye kalleş düşman?" ifadelerini kullandı.

Akif Beki, iktidarı savunanların 'pervasızca nefret suçu' işlediğini ifade ettiği yazısını, "Ahmak dostu olan, akıllı düşmanı hiç dışarıda aramasın. Bir iktidarı mahvetse mahvetse çürümüş ve kokuşmuş şirretliklerinden başka silahı olmayan kıt ‘dümen neferleri’, zeka küpü abuzambaklar mahveder. Benden söylemesi!" cümleleriyle sonlandırdı.

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