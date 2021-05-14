Akif Beki: Bu şartlarda muhalefeti suçlamak için ev sahibini bastıran yavuz misafirden daha pişkin olmak gerekmez mi? 

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından iktidarın muhalefeti suçlamasıyla ilgili olarak, "Bu şartlarda muhalefeti 'Mafyatik hezeyanlardan medet ummakla, organize suç üyelerinin sözünü esas almak ve prim vermekle, iftiralarını referans kabul edip iktidara saldırmakla, kendilerini mafyaya kullandırmak ve utanmazlıkla' suçlamak için...Ev sahibini bastıran yavuz misafirden daha pişkin, ‘benim’ diyen komedyenden daha şakacı olmak gerekmez mi?" dedi.

Beki, "Sedat Peker, mitingler toplayıp muhalefete oy istemiş, muhalefet de bu desteği reddetmemiş, arasına mesafe koymamış, izin verip hoş karşılamış olsaydı... Peker’i hayırseverlik ödülleriyle kahramanlaştıran, muhalif medya olsaydı... Peker’le dava arkadaşlığı yapan, Kılıçdaroğlu olsaydı... Peker’e polis koruması tahsis eden, Akşener olsaydı... Peker’le aynı yola baş koyan, Babacan olsaydı... Karakolda ise Davutoğlu’nun ricasıyla kemik kırdırdığını itiraf etmiş olsaydı... Oluk oluk kanını akıtmakla tehdit ettiği, iktidar taraftarları olsa ve muhalefet sayesinde bu yanına kalmış olsaydı... Doğum gününü Fox’ta, KRT’de, Halk TV’de kutlasa ve iftara Yeniçağ’da, Sözcü’de, Cumhuriyet’te sofraya oturmuş olsaydı... İçişleri Bakanı Soylu, Peker’in abisinin Kılıçdaroğlu, ablasının Akşener, kardeşinin Babacan, hocasının Davutoğlu, medyasının muhalif medya, tarafının da muhalefet olduğunu söylerken yerden göğe haklı olurdu" görüşünü dile getirdi.

Beki, "Üstüne Peker, gün gelip arasının açıldığı iktidar mensuplarını ilişkilendirerek suç itirafları ve ifşalarında bulunmamış olsaydı... Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleri de, sırf bu itiraf ve ifşaların soruşturulmasını istiyor diye muhalefeti ayıplayıp kınadıklarında tefe konmazlardı" ifadesini kullandı.

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