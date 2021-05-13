Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Sedat Peker videoları'na yanıt: Muhalefet, mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son video üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Kalın, "Mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar." diye yazdı.

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