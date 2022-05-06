Akif Beki: Bir milyon Suriyeli daha briket konut teklifiyle dönmeye ikna edilse bile toplumu rahatlatmaya yetecek mi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "O adam ensar ile muhacir nedir bilmez" sözlerine işaret ederek, "Ancak Ensar-Muhacir kucaklaşmasının, çoğunluk nezdinde karşılık bulmadığı muhakkaktı. İktidar, daha gerçekçi bir söyleme geçti. Gitmek isteyenleri durdurmamaktan bahsediyordu artık. İstanbul’un kaybı, Ensar’lıktan dahi caydırdı fakat iktidarı, biz-onlar ayrımcılığından yine de caydıramadı. Ne bitmez kutuplaşma sevdasıymış arkadaş!..." diye yazdı.

1 milyon Suriyeli sığınmacının gönderilmesi için proje hazırlandığına dikkat çeken Beki, "Önümüzdeki seçime yetişir mi, belirsiz. Fakat yetiştirmek istiyor gibi bir acelesi var sanki iktidarın. Bir milyon Suriyeli daha briket konut teklifiyle dönmeye ikna edilse bile toplumu rahatlatmaya yetecek mi? O da meçhul" ifadelerini kullandı.

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