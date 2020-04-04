Akif Beki: Bazılarının yönetim kurulu üyelikleri ballı maaş kapısı; evlerinin lambalarını yaksalar da asıl onları bir görsek

Karar yazarı Akif Beki, yeni tip Koroanvirüs'le mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hayırla yad edilmek için bugünleri fırsat bilip, milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız" sözlerini hatırlatarak, "Birkaç maaş giren evlerden ne haber!" dedi.

Merkez Bankası, Halk ve Vakıf bankaları, BDDK, TMSF ve birçok kamu kurum ve kuruluşu daha daha "bonkör bağışlarda bulunduklarını ifade eden Beki, "Özellikle bazılarının yönetim kurulu üyelikleri, eskilerin ‘arpalık’ dediği ballı maaş kapısı. Buralara atanmak, başına talih kuşu konmasına denk bir ödüllendirme sayılıyor. Böyle, üç dört ayrı kapıdan evine ‘torpilli asker tayını’ gibi yağlı maaş girenlerin olduğu sır değil. Milletin kesesinden millete cömert bağış kararları için kutlayalım kendilerini tamam da...Maaşlarından birini bağışlama fedakarlığını kaçı gösterdi, evlerinin lambalarını yaksalar da asıl onları bir görsek" ifadelerini kullandı.

Beki, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Oktay söylemişti, ihtiyaçtan toplanmıyor zaten bu yardımlar, sosyal dayanışma duygularını canlandırma tatbikatı bir nevi. Ben de idmanda yok yazılan oyuncuları bilmeyi, merak egzersizi olarak istiyorum, o kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK partili belediye başkanlarını telekonferansla uyarmıştı. “Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayın” diye. “Hayırla yad edilmek için bugünleri fırsat bilip, milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız” hatırlatması da yapmıştı.

Ballı maaş bağlananlar, üstlerine alınmıyor mu hiç? Partili başkanlara söylüyor, kendilerine değil mi talimat?

Oysa kapsayıcıydı, kimseyi dışarda bırakmadan herkese mesaj verdi Cumhurbaşkanı.

Şunu da dedi: “Milletimiz, göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını daha iyi yapar. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, bu salgın döneminde de uğratmayacağız.”

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