T24 LogoT24 Logo
Medya

Akif Beki: Başbakan "Çizginin üstüne çizgi çekeriz" dedi de, restleşerek içe kapanırsak AB ne kaybedecek?

"Milli duyguları şahlandırdı, Schulz’a ağzının payını verdi, eyvallah da..."

02 Kasım 2016 12:28

Eski Başbakanlık Danışmanı ve Hürriyet Akif Beki, Başbakan Binali Yıldırım'ın Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a yönelik kullandığı “Senin çizgine falan biz bakamayız, o çizginin üstüne bir çizgi de biz çekeriz” ifadesini eleştirdi. "Milli duyguları şahlandırdı, Schulz’a ağzının payını verdi, eyvallah" diyen Beki, "Çıkarlarımızı parçası olmakta gördüğümüz bir dünyayla restleşe restleşe içe kapanırsak Schulz ne kaybedecek?" diye yazdı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Murat Sabucu ve Cumhuriyet'teki diğer gazetecilerin gözaltına alınması, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin kırmızı çizginin bir kez daha aşılması anlamına geliyor" demişti.

Akif Beki'nin "Ya sapık diye asılsaydı" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Dün Bahçeli'nin grup konuşmasını dinlerken aklıma o örnek geldi.

İdam cezasının geri getirilmesine destek veriyor MHP lideri.

AK Parti’ye ‘Lafı uzatmayın, getirecekseniz getirin çıkaralım’ diyor.

Herhalde ‘İdamı en çok kim için isterdiniz’ diye sorulsa... İdama karşı olanlardan bile ‘çocuk istismarcıları için’ cevabını alırdınız.

O yüzden hatırladım olayı.

2002 yılında medya, ‘Ümraniye sapığı’ haberleriyle çalkalanıyordu...

***

Bir robot resim vardı.

Ona uyan B.A. adlı bir kişi yakalandı.

Büyük haberdi. Medya hep onun sapıklıklarından bahsediyordu.

Korkunç bir öfke ve infial uyandırmıştı.

Değil asılmak, değil kurşuna dizilmek, diri diri yakılsa çoğumuzun yüreği soğumazdı.

Ancak bir ay sonra yanlış kişi olduğu anlaşıldı.

Gerçek sapık bulununca sahtesi kurtuldu.

B.A.’nın adı kâğıt üstünde temize çıktı, masumdu. Salıverildi.

Fakat adı çıkmış, yüzü tanınmış, hayatı kararmıştı bir kere.

‘Ümraniye sapığı’ olarak damgalanmıştı. O damgayı ne yapsa silemeyecekti.

***

Hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaktı velhasıl, olmadı da.

5 Mart 2010’da yani tam 8 yıl sonra gazetelere bir kez daha haber oldu.

Kendi ağzından nasıl bir linç çarkına kurban edildiği yazılıp çiziliyordu.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nda medya mağduru olarak konuşturulmuştu.

B.A., “Bugün bile sokakta beni görenler ‘Ümraniye sapığı’ diye işaret ediyor” şeklinde yakınıyordu.


Başbakan'ın Cumhuriyet cevabı


Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Cumhuriyet gazetesine operasyonla kırmızı çizginin aşıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım da “Senin çizgine falan biz bakamayız, o çizginin üstüne bir çizgi de biz çekeriz” dedi.

Milli duyguları şahlandırdı, Schulz’a ağzının payını verdi, eyvallah da...

Çıkarlarımızı parçası olmakta gördüğümüz bir dünyayla restleşe restleşe içe kapanırsak Schulz ne kaybedecek?

ETİKETLER

Akif BekiBinali YıldırımMartin Schulz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24