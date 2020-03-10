Akif Beki: Babacan, 'kimsenin adamı' olmayanlardan kendi ekibini seçmiş denebilir

Karar yazarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilen DEVA Partisi'ni değerlendirdiği yazısında, kurucular kurulunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen isimlerin liste dışı kaldığının göze çarptığını belirterek, "Babacan, 'kimsenin adamı' olmayanlardan kendi ekibini seçmiş denebilir" ifadelerini kullandı.

Beki, DEVA Partisi'nde çok sayıda yeni isme rastlandığını vurguladığı yazısında, 'küskünler, erkekler, emekliler toplanmış' dedirtmemeye ve siyasi eğilimde dengeli bir dağılımın gözetilmeye dikkat edildiğini savundu.

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